¿Cuál es el tinte rubio relajado, el color que favorece a las mujeres de 50 y es de fácil mantenimiento?

Cuando buscamos realizar un cambio de imagen en nosotras, lo primero que se nos viene a la mente es el tinte rubio, y es que en definitiva es la opción ideal para lograr un cambio radical en nuestra imagen. Sin embargo, muchas veces dudamos ante esta opción porque sabemos lo que la melena rubia implica: decoloración, horas en el salón, pelo maltratado y retoques constantes.

Afortunadamente, el mundo de la decoloración capilar está en constante cambio y hoy en día podemos encontrar alternativas que nos permitan lucir coloraciones únicas sin comprometer tanto la salud capilar; esta es el tinte rubio relajado.

¿Qué es el rubio relajado?

Recordemos que esta temporada la estética boho y desenfadada estará dominando el mundo de la belleza. Para la coloración esto no será una excepción; sí, los castaños están siendo la alternativa de muchas mujeres para apostar por un look rejuvenecedor y a la moda; sin embargo, para las amantes del rubio, esta opción llega a adaptarse a la tendencia, dando como resultado un rubio desgastado. Este color apuesta por la inclusión de mechas frías y cálidas que se dispersan a lo largo del pelo de forma difuminada, apostando por una raíz natural, ya sea oscura, avellana o dejando al natural las canas.

Por qué es la opción ideal para mujeres de 50

A diferencia del rubio frío, este tono se funde mejor con el crecimiento de la raíz, lo que reduce el retoque constante, haciendo que la melena luzca más saludable. Gracias a que este se compone de mechas que mezclan las técnicas balayage, melting y babylights, es la alternativa perfecta para iluminar el rostro, lo cual nos ayuda a suavizar líneas de expresión. También es un gran aliado para emparejar el tono de la piel, especialmente sobre tonalidades claras y medias, aunque según los expertos, este es un tinte que va bien sobre cualquier tono de piel. Al jugar con las tonalidades cálidas y frías al mismo tiempo, logra adaptarse a distintas longitudes y cortes de pelo, favoreciendo especialmente a las melenas medias y largas.

Un color de fácil mantenimiento

Cuando apostamos por tonalidades rubias, es casi una obligación acudir periódicamente al salón de belleza por retoques para que nuestra melena luzca siempre impecable. Al apostar por el rubio relajado, estas visitas tan continuas no serán necesarias. El crecimiento de esta coloración se integra de manera armónica, apostando por mostrar un look con crecimiento natural. Una alternativa para conservarlo bastará con el uso de productos matizantes como shampoos y mascarillas.

El tinte rubio relajado llega como aliado de las tendencias del 2025 para ayudarnos a lucir una imagen renovada a los 50. Si eres fanática de los tonos rubios, ahora tienes una opción para dejar de postergar tu cambio de imagen; estamos seguras de que este color se adaptará a la perfección a tu belleza.