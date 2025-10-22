¿Cuáles son las mechas ‘aureola’ que Rosalía ha puesto de moda y debes probar para iluminar el rostro?

Rosalía no solo inspira y marca tendencia con su música, también lo hace con su estilo. Y esta vez, la cantante catalana ha sorprendido a más de uno con su nueva coloración de pelo. Con motivo del anuncio de su próximo álbum de estudio, ‘Lux’, el cual estará disponible a partir del próximo 7 de noviembre. Hasta donde se ha informado, este proyecto tendrá un concepto religioso, celestial y espiritual; es por ello que la cantante apostó por unas mechas muy creativas como parte de su atuendo de promoción del disco.

¿Qué son las mechas ‘aureola’?

A diferencia de las clásicas babylights o del balayage, las mechas ‘aureola’ se concentran en una zona muy específica: sobre la coronilla. El objetivo no es aclarar toda la melena, sino crear un efecto de halo luminoso en el punto más alto de la cabeza, justo donde la luz suele reflejarse de manera natural.

Esta técnica de coloración juega con la ilusión óptica de un círculo dorado, que puede ir desde un rubio miel hasta destellos cobrizos. El acabado varía según el estilo de peinado: con el pelo suelto, el halo se percibe de forma sutil; con un recogido, el efecto se vuelve mucho más visible y artístico.

¿A quién favorecen estas mechas?

El encanto de las mechas aureola radica en que favorecen a todos los tipos de pelo y tonos de piel, y que el color puede personalizarse por completo. Las melenas oscuras, como la de Rosalía, ganan luminosidad sin perder profundidad.

A pesar de que estas mechas son parte de la promoción del nuevo álbum de la cantante, y que para algunas personas puedan resultar demasiado arriesgadas, este estilo creativo podría convertirse en la apuesta de quienes sean fanáticas de la cantante o de aquellas mujeres que apuestan por estilos creativos y artísticos.

La nueva forma de iluminar el rostro sin comprometer toda la melena

Las mechas aureola llegan como una opción refrescante y experimental. Así que si no te sientes lista para probar algo “innovador”, podrías sustituir el halo por unas mechas “money piece”, las cuales se centran en aclarar los mechones cercanos al rostro con el objetivo de iluminarlo y estilizar las facciones, aportando un aire fresco sin la necesidad de recurrir a cambios drásticos.

Sin embargo, si te encuentras en tu era experimental y deseas unirte a la tendencia y estética del “angelcore”, las mechas aureola son el estilo con el que conquistarás a todos con un look luminoso, estéreo y espiritual.

Si buscas un cambio de look original, moderno y fácil de mantener, las mechas ‘aureola’ podrían ser una opción a considerar. Sin embargo, lo tuyo no son las propuestas artísticas y modernas como el nuevo concepto de Rosalía; apuesta por algo clásico, elegante e igual de luminoso: las mechas “money piece”.