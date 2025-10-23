Suscríbete
¡Selena Gomez presume nuevo corte de pelo! La celeb luce el look con flequillo que estará de moda en 2026

La artista, actriz y fundadora de Rare Beauty ha vuelto a sorprender con un nuevo corte con flequillo que está adelantando una de las grandes tendencias de belleza para el próximo año.

October 22, 2025 
Karen Luna
Selena Gomez compartió a través de sus redes una historia en la que luce un bob estructurado con flequillo grueso que cubre la frente, acompañado de rizos suaves en el resto del pelo y un color castaño chocolate que nos encanta porque, más que un simple experimento, este cambio marca una nueva era.

¿Por qué este flequillo pisa fuerte el 2026?

  • El flequillo completo le da un marco ideal al rostro, aporta frescura y enmarca los ojos, un rasgo que favorece especialmente a rostros ovalados o con pómulos marcados.
  • El combo bob-flequillo mezcla lo clásico con lo contemporáneo con un estilo elegante, pero con un toque desenfadado. Ese contraste es muy apreciado en las tendencias que están por venir.
  • Selena lo lleva con seguridad, lo que lo convierte en un referente para quienes buscan un cambio sin exagerar. Si la propia Selena da el paso, muchas lo considerarán seguro.

¿Cómo adaptar el corte de pelo con fleco a tu estilo?

  • Si quieres probar esta tendencia, pide a tu estilista un bob por debajo de la mandíbula con puntas ligeramente volteadas hacia fuera, igual que lo llevó Selena.
  • En cuanto al color, con un tono castaño medio-oscuro con brillo saludable, como el que Gómez luce, mantiene el look sofisticado pero no demasiado dramático.
  • Para estilizarlo en casa solo necesitas un secado suave del flequillo hacia adelante y del resto del bob hacia afuera, con un cepillo redondo. No te olvides de apostar por un serum ligero de brillo; ayudará a completar el efecto.
  • Recuerda que un corte así requiere mantenimiento, por lo que tu flequillo necesitará un corte cada 4 o 6 semanas para que no pierda su forma.
Selena Gomez compartió a través de sus redes una historia en la que luce un bob estructurado con flequillo grueso.

Más allá del pelo, lo que resuena es la actitud de Selena, porque es capaz de reinventarse sin perder su esencia, jugar con su imagen y hacerlo con intención. Cuando una celebridad de su nivel adopta un corte así, no solo habla de moda, sino de confianza, transformación y visibilidad de lo que será tendencia.

Así que si estás pensando en cambiar de look o simplemente buscar inspiración para 2026, observa el look que Selena Gomez recientemente usó, pues tiene toda la fuerza, estilo y practicidad que las mujeres ocupadas necesitamos.

