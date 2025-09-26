Dakota Johnson lleva las uñas nude que suman elegancia a cualquier look otoñal

En la gala del Festival de Cine de Zúrich 2025, Dakota Johnson volvió a recordarnos por qué es nuestra gurú de estilo. Más allá de su vestido (que fue un acierto total) hubo un detalle beauty que no pasó desapercibido; hablamos de sus uñas nude. Que aunque parezca sencillo se convierte en lo más elegante, y ella lo demostró con una manicura que grita discreción, clase y mucha naturalidad.

Uñas nude otoño 2025

Este otoño, las uñas nude se consolidan como la tendencia más versátil. Dakota eligió un nude beige con acabado brillante, ideal para complementar la calidez de la temporada. Lo lindo de este estilo es que no compite con la ropa, sino que la resalta. Puedes llevarlo con un vestido de gala (como lo hizo ella en Zúrich), pero también con jeans y camiseta en un plan mucho más casual.

Al final, el nude es un tono que se adapta a ti y no al revés, y esa es la razón de su éxito en el otoño 2025.

Tendencia uñas nude cortas

Lo que más llamó la atención de su look fueron sus uñas cortas. Nada de extensiones largas ni formas extremas: simplemente prácticas, pulidas y muy cuidadas. Es un recordatorio de que la elegancia no tiene que ser complicada. Esta tendencia encaja perfecto con quienes buscan comodidad sin renunciar a la sofisticación.

Ver a Dakota en la gala con este estilo fue como ver la confirmación de que lo simple también puede ser glamuroso.

Diseños de uñas nude elegantes

Aunque la actriz apostó por el clásico total nude, los diseños elegantes de uñas nude tienen muchas versiones modernas. Puedes llevarlas en mate, con un toque metálico en las puntas o incluso con pequeños detalles minimalistas en dorado. La base siempre será ese color neutro que combina con todo, pero el acabado depende de cuánto quieras arriesgar.

El nude es como el lienzo perfecto: limpio, sofisticado y adaptable a tu estilo.

Las uñas nude son un recordatorio de que la elegancia vive en los pequeños detalles. Y si Dakota Johnson las eligió para una noche tan especial, está claro que este otoño serán la manicura que todas vamos a querer llevar.

