De Hailey Bieber a Kaia Gerber, las celebs que prefieren las uñas francesas este 2025

Cada vez son más las celebridades que se rinden ante la elegancia de las clásicas uñas francesas, este diseño de base natural en tonos nude que se funden con las puntas blancas para crear looks impecables con un acabado limpio, femenino y sofisticado.

Modelos y celebridades han hecho del manicure francés su sello de elegancia atemporal, y en 2025 son ellas quienes lo han mantenido en el centro de las tendencias.

Celebridades que prefieren las uñas francesas en 2025

La popularidad de las uñas francesas entre las actrices y modelos más influyentes de la industria, no es casualidad, su estética pulida y versátil son el equilibrio perfecto entre elegancia y simplicidad.

Hailey Bieber

La modelo es una de las máximas exponentes de las uñas francesas, siempre apuesta por llevarlas en su base natural con la punta blanca, pero con un sútil acabado glaseado que aporta brillo natural.

Kaia Gerber

La hija de Cindy Crawford, se inclina por una interpretación más sutil y natural, perfecta para acompañar sus looks effortless que tanto la caracterizan.

Selena Gomez

Selena es una de las artistas que más ha marcado tendencias con su manicure, en los últimos meses ha apostado por los tonos nude de la temporada otoñal; sin embargo, las uñas francesas también forman parte de sus nail arts favoritos.

Anne Hathaway

La actriz no solo ha demostrado su gran versatilidad en la pantalla, también ha sorprendido con su gran estilo y sentido de la moda, y el manicure ha sido una de sus herramientas favoritas, apostando por looks minimalistas y elegantes como las uñas francesas.

Jennifer Lopez

Con looks mucho más atrevidos, Jennifer también apuesta por las uñas francesas pero llevando este look minimalista al extremo con una punta stiletto que alarga y estiliza las manos.

Victoria Beckham

Famosa por su estilo minimalista y sofisticado, Victoria suele llevar uñas en tonos sobrios y nude, por lo que las uñas francesas se han convertido en uno de sus diseños favoritos para lucir manos elegantes.

Las clásicas uñas francesas, siguen demostrando que menos es más para crear looks impactantes y llenos de elegancia.

