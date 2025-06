De Jennifer Lopez a Demi Moore, estos son los 5 cortes de pelo corto que toda mujer de 50 y 60 debe usar

Hay algo muy poderoso que pasa cuando una mujer decide cortarse el cabello. No es solo un cambio de look, ¡es un statemen! Y si estás en tus 50 o 60, probablemente ya sabes que a veces el pelo corto no es solo por comodidad, sino porque simplemente quieres verte diferente.

Mujeres increíbles como Jennifer Aniston, Salma Hayek o Viola Davis han demostrado que el estilo no tiene edad y que un buen corte puede transformarte. Por eso, te compartimos algunas opciones de cortes inspirados en celebridades que, como tú, saben que la belleza no se vuelve más interesante.

1. Bob con capas suaves, al estilo Jennifer Aniston

Aunque Jennifer ha sido fiel a su melena larga, en los últimos años ha coqueteado con el bob en capas largas, sobre todo en eventos de alfombra roja. Este corte, que roza los hombros y tiene movimiento natural, es ideal para dar luz al rostro, además de quitarle peso al pelo. Favorece a mujeres con rostro ovalado o alargado y da una sensación de juventud sin esfuerzo.

2. Corte recto con raya en medio, como Salma Hayek

Salma ha apostado por cortes rectos por debajo de la mandíbula que marcan su estructura ósea con elegancia. Su secreto está en llevarlo con raya en medio y un acabado pulido que grita sofisticación. Este look funciona increíble si tienes melena lacia u ondulada, lo mejor es que alarga visualmente el cuello, mientras hace que el rostro se vea más definido.

3. Shag con textura, al estilo de Meg Ryan

¿Te acuerdas del icónico corte de Meg Ryan en los 90? Bueno, ha vuelto (en una mejor versión) y se ve precioso en mujeres de más de 50. El shag moderno lleva capas desordenadas, flequillo suave, además de mucha textura. Es perfecto si tienes pelo fino o si ya no quieres peinarte tanto. ¡Lo mejor es que enmarca la mirada o suaviza líneas de expresión!

4. Pixie elegante, como el de Viola Davis

La actriz Viola Davis ha llevado el pixie cut con una elegancia que quita el aliento. Este corte, súper corto y definido, deja el rostro completamente al descubierto, por eso, realza los ojos, los pómulos y el cuello. Muchas creen que es demasiado atrevido, pero la verdad es que es liberador.

5. Corte con espíritu francés, como Helen Mirren

Helen Mirren ha sido musa de muchas mujeres por siempre lucir con clase. Su corte corto atrás y con un poco más de volumen al frente, tiene esa vibra parisina que tanto enamora. Es un corte limpio, fácil de llevar y lleno de actitud.

Cambiar el corte de pelo a los 50 o 60 no es un acto simple, sino una forma de volver a ti. A veces, todo lo que necesitamos es una tijera bien dirigida y un espejo honesto para redescubrirnos. Así que si alguna de estas mujeres te inspira, hazle caso a esa vocecita interna que te dice: “ya es hora”.