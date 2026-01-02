Del bob al shag, conoce los 5 cortes de pelo que dominarán 2026

Si algo nos dejó claro el cierre del 2025 es que el pelo natural, con forma y textura natural, seguirá siendo el protagonista de este 2026. Este inicio de año, los cortes de pelo se van a reinventar para ofrecernos frescura, ligereza y un efecto rejuvenecedor, siendo las versiones del clásico bob hasta el estilo shag las tendencias que dominarán los salones. Si estabas buscando el corte de pelo que mejor se adapte a tu imagen para recibir el año con una versión nueva de ti, revisa estos estilos y luce impecable los primeros días de enero.

Corte bob con capas

Esta tendencia ya la veíamos venir, gracias a que Hailey Bieber se dejara ver en los últimos días del 2025 con este corte de pelo. El corte bob que estará dominando el año es aquel que llega un poco más abajo de la mandíbula y cuenta con una estructura degrafilada, es decir, apuesta por incluir capas sutiles en las puntas para evitar el efecto recto y pulido que tanto había estado en tendencia los últimos años.

Corte shag

Aunque su parte rebelde no se abandona por completo, el shag llega en una versión más definida que trata de recrear los cortes con capas estilo pluma o las capas de los 90. De esta forma, la estructura de este corte incluirá capas medias, ya no tan cortas, para complementar con flequillos, ya sea cortina o tipo shag.

Corte midi con volumen

El objetivo de los cortes de pelo de este año es apostar por melenas voluminosas; atrás quedaron los cortes minimalistas con aspecto lacio para dar paso al pelo con longitud media, pero volumen. El corte midi se convierte en un gran aliado de las tendencias, siendo la longitud a los hombros la que más popularidad ganará en los primeros días del mes.

90’s cut

Sí, los 90 siguen estando de moda y esta vez lo retro llegará a los cortes de pelo.

Las capas y la melena con movimiento son base para traer de vuelta este estilo, el cual se popularizó con cortes como el famoso “the Rachel” o las típicas puntas elevadas de las actrices del momento.

Este 2026, los cortes estilo de los 90 serán la gran apuesta para un pelo refinado, con vida y cuerpo, así que no dudes en pedirlos en tu próxima cita al salón de belleza.

Corte ‘Old Hollywood’

Esta estética no se quedó solamente en las ondas retro que tan populares se hicieron el año pasado; este estilo ahora ha llegado a los cortes de pelo y, si tienes tu pelo chino u ondulado, esta es tu señal para probar este corte de pelo, el cual busca crear capas que generen volumen y movimiento en la melena para recrear los peinados de la época dorada de Hollywood y su estilo retro.

Los cortes de pelo que dominarán 2026 buscan celebrar la textura natural, el movimiento y el volumen elegante. Ya sea que elijas un corte shag reinventado o un bob con capas, estos estilos se convierten en la mejor elección para un cambio de look favorecedor en 2026.