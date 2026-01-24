Del bob ondulado al shag: 5 cortes de pelo que rejuvenecen y favorecen las melenas onduladas

El pelo ondulado, aunque mucho tiempo fue considerado desalineado o no entraba en el mismo campo semántico de la palabra “elegancia”, es en realidad una de las texturas más lindas y favorecedoras cuando hablamos de pelo. Su volumen natural no solo aporta dimensión a nuestra melena, sino que también es un gran aliado rejuvenecedor que favorece nuestras facciones y rostro.

Así que si tienes la fortuna de contar con esta textura de forma natural, eres amante del estilo bob ondulado o el corte shag, y estás buscando alternativas para resaltar su belleza, considera estos cortes de pelo que rejuvenecen y favorecen a las melenas onduladas.

Bob ondulado

Este es uno de los cortes que más en tendencia estará en 2026, pues cumple con los requerimientos de lo que los expertos han indicado será tendencia en el año: volumen, movimiento, ligereza y acabado natural.

Su longitud llega a la altura de los hombros o la mandíbula, pero a diferencia de su versión pulida y recta, esta propuesta busca incluir una ligera textura en la zona de las puntas para permitir que las ondas naturales se marquen y le den movimiento a la melena.

Corte shag

Si existe un corte de pelo que sea aliado imprescindible de las melenas onduladas, ese es el corte shag. Su estructura se conforma de capas medias y largas que logran crear un volumen controlado que dota de movimiento a la melena. Esta propuesta es ideal para aquellas que buscan proyectar una imagen desenfadada pero elegante, pues, a diferencia de su versión clásica, que suele ir más pulida, este corte busca resaltar mucho más las ondas de nuestro pelo de forma natural.

Lob con capas

El long bob es una gran alternativa para aquellas que quieren apostar por un corte que resalte sus ondas naturales, pero sin comprometer la longitud de la melena. Este corte, cuya longitud llega a la zona de los hombros o incluso unos milímetros debajo, busca incluir capas largas con mayor notoriedad en la zona de las puntas con el objetivo de darle cuerpo y forma a la melena y evitar el efecto casco que las mismas ondas podrían darle al ser un corte con estructura cuadrada.

Corte bixie

Para las amantes de los estilos extra cortos y que buscan apostar por una imagen completamente nueva, favorecedora así como rejuvenecedora, el bixie es una gran alternativa. Este corte se genera a través de la mezcla del clásico bob y el pixie, logrando un híbrido que nos ayuda no solo a proyectar una imagen más fresca, sino también con porte y elegancia. Gracias a su longitud, ayuda a estilizar, así como , las claves de nuestro cuerpo, como el cuello, con el objetivo de ayudarnos a lucir erguidas y sofisticadas.

Corte mariposa

Aunque este estilo solo luzca bien en melenas lacias, el pelo ondulado es su gran aliado para resaltar las capas que lo conforman. El corte mariposa apuesta por incluir capas estratégicas que parten desde la zona de la mandíbula en dirección a la longitud de nuestro pelo para darle movimiento y forma, especialmente cuando contamos con rizos u ondas marcadas. Gracias a estas capas, este corte puede formar un marco en el rostro, haciendo que este luzca más juvenil.

Si estabas buscando propuestas para realizarte un cambio de imagen con cortes de pelo que rejuvenecen y favorecen a las melenas onduladas, ahora cuentas con cinco opciones que van desde el bob ondulado hasta el corte shag para resaltar la belleza de tu pelo natural. Ya no tienes pretextos para seguir postergando ese cambio de look que tanto traes en mente.