Del bob texturizado al shag: 5 cortes de pelo modernos que querrás lucir para disimular las arrugas

A casi dos semanas de haber comenzado el año, muchas de nosotras seguimos manteniendo la “espinita” de realizarnos un cambio de look que incluya un buen corte de pelo. Y es que este puede convertirse en la herramienta perfecta para apostar por una imagen fresca y rejuvenecedora.

Si llegaste hasta este momento del 2026 sin haber probado un estilo para Año Nuevo o la temporada de fiestas, no te preocupes, pues nunca es tarde para ir al salón de belleza por una nueva imagen. No busques más, pues estos cortes de pelo serán tus favoritos para disimular las arrugas, así que tu única preocupación al conocerlos será elegir entre el bob texturizado o el shag.

Bob textiruzado

Ya lo vimos en Hailey Bieber, en Emma Stone y ahora lo veremos en tu propia melena; este corte de pelo llegó para dominar las tendencias capilares apostando por un estilo más fresco y natural. Partiendo de la longitud del bob clásico, esta propuesta apuesta por renunciar al acabado pulido en las puntas, incorporando textura en ellas. Esto se logra a base de una técnica de degrafilado que hace que el rostro se vea favorecido y disimule la presencia de arrugas.

Corte shag

Si estás buscando una opción sofisticada y moderna para lucir un corte de pelo diferente, el shag con sus capas grafiladas y su estructura con textura es la opción perfecta. Este corte ayuda a romper la rigidez en el rostro, logrando que nuestra expresión luzca más fresca y revitalizada.

Si estás buscando un corte de pelo con estética relajada, pero de fácil mantenimiento, el shag debe estar entre tus opciones.

Corte lob

Este corte, al pertenecer a la familia del bob, se mantiene como uno de los favoritos de la temporada. A diferencia del estilo clásico, que suele tener una longitud que roza la mandíbula, el lob apuesta por llevar el pelo unos centímetros más abajo con el objetivo de disimular arrugas en la zona de los labios, los surcos nasogenianos e incluso en el cuello.

Este es un corte versátil que se adapta tanto a melenas lacias como onduladas, por lo que estilizarlo es sumamente sencillo.

Corte mariposa

No por nada sigue siendo parte de los cortes favoritos de muchas mujeres, y es que su estilo rebelde lo convierte en la mejor opción para lucir un corte de pelo rejuvenecedor con toques modernos.

Gracias a las capas irregulares que lo conforman, el butterfly cut es perfecto para crear sobre el rostro una imagen fresca; su volumen ayuda a afinar las facciones y al mismo tiempo suavizar las líneas de expresión.

Corte pixie

Para las amantes de los estilos cortos, el pixie se convierte en la opción rejuvenecedora más viable. A pesar de su longitud, este corte cuenta con textura en la parte superior de la coronilla, especialmente si se lleva con capas largas, logrando rejuvenecer el rostro al estilizarlo.

Apostar por él con un flequillo es un gran acierto que ayuda a disimular las arrugas, principalmente de la frente. Es muy versátil y fácil de estilar sin necesidad de recurrir a herramientas de calor, y aquellas que apuestan por él, de forma instantánea su imagen se percibe muy elegante.

Estos son los cortes de pelo modernos que te ayudarán a disimular arrugas y convertirse en grandes aliados para rejuvenecer tu imagen. Si estabas buscando alternativas que favorezcan tu rostro y te hagan lucir impecable, no dudes en elegir un bob texturizado o un corte shag. Serán tus aliados para un cambio de look poderoso.