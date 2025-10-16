Del butterfly cut al shag: 4 cortes de pelo que toda mujer de 50 debe probar para un look juvenil y desenfadado

El paso del tiempo no está peleado con la frescura ni el estilo, y a los 50 aún es momento de lucir perfectas y radiantes. Hoy más que nunca, somos más las mujeres que abrazamos nuestra personalidad con looks que reflejan libertad, seguridad y un encanto desenfadado, el cual está muy en tendencia en estos días.

Si estás pensando en realizarte un cambio de imagen que ilumine tu rostro y te quite algunos años de encima, los cortes de pelo desenfadados son la mejor alternativa. Desde las capas suaves hasta las melenas con textura, estos estilos no solo rejuvenecen, sino que también aportan volumen y dinamismo.

Butterfly cut

Inspirado en las alas y el movimiento de una mariposa, el butterfly cut es uno de los más buscados por su efecto rejuvenecedor. Se caracteriza por tener capas largas y suaves que enmarcan el rostro y crean la ilusión de una melena más ligera y con movimiento.

Ideal para pelo largo o en cortes medios, este corte aporta volumen en la parte superior y mantiene las puntas en caída fluida. Si lo tuyo es recurrir a cambios que no comprometan el largo, realcen tus pómulos y suavicen los rasgos, entonces esta es la opción para ti.

Corte shag

Si hablamos de cortes con actitud, el shag es el rey del estilo desenfadado. Popularizado en la década de los 70 y reinventado a lo largo de los años una y otra vez, este corte se adapta a todo tipo de rostros gracias a su estructura de capas irregulares y flequillo ligero.

El secreto está en su textura: el shag crea movimiento, volumen y ese toque casual que da la apariencia de “sin esfuerzo”, aunque tiene mucho estilo detrás. Es ideal para mujeres que quieren darle un aire rockero y moderno a su look, y funciona tanto en melenas lisas como onduladas. ¿Lo mejor? Aporta juventud al instante y enmarca el rostro con frescura.

Corte bob desestructurado

El corte bob siempre es sinónimo de elegancia, pero su versión desestructurada es la favorita para quienes buscan un look más actual y de fácil mantenimiento. En esta versión, las puntas se dejan ligeramente irregulares y las capas aportan ligereza.

Favorece especialmente a rostros ovalados y redondos, ya que define la mandíbula y alarga el cuello visualmente. Además, puede llevarse con o sin flequillo, haciéndolo la opción ideal para aquellas que aman el flequillo Birkin o el cortina.

Mixie cut

Para las más atrevidas y arriesgadas, el corte mixie es la evolución moderna del clásico pixie. Mezcla la frescura del corte en su versión corta con el espíritu rebelde del mullet, resultando en un estilo ligero, divertido y muy elegante. Este corte luce increíblemente con flequillos laterales y degrafilados, pues aporta mucha sofisticación a quien lo porta, pues estiliza el cuello gracias a su corte al ras de la nuca.

Es ideal para aquellas que desean proyectar seguridad y sofisticación de forma natural.

Los cortes de pelo en su versión corta y desenfadada son la mejor arma para celebrar la autenticidad. Aprovecha que esta temporada y lo que viene de 2026 el estilo “effortless” estará reinando el mundo de la belleza para lucir impecable en esta estética a tus 50.