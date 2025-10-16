Suscríbete
Belleza

Del butterfly cut al shag: 4 cortes de pelo que toda mujer de 50 debe probar para un look juvenil y desenfadado

Refrescantes con movimiento y llenos de estilo, estos cortes son la clave para lucir moderna, natural y con un toque rebelde.

October 15, 2025 • 
Lily Carmona
Del butterfly cut al shag 4 cortes de pelo que toda mujer de 50 debe probar para un look juvenil y desenfadado .png

Estos son los cuatro cortes de pelo que te favorecen a los 50.

Getty Images

El paso del tiempo no está peleado con la frescura ni el estilo, y a los 50 aún es momento de lucir perfectas y radiantes. Hoy más que nunca, somos más las mujeres que abrazamos nuestra personalidad con looks que reflejan libertad, seguridad y un encanto desenfadado, el cual está muy en tendencia en estos días.

Si estás pensando en realizarte un cambio de imagen que ilumine tu rostro y te quite algunos años de encima, los cortes de pelo desenfadados son la mejor alternativa. Desde las capas suaves hasta las melenas con textura, estos estilos no solo rejuvenecen, sino que también aportan volumen y dinamismo.

Butterfly cut

Inspirado en las alas y el movimiento de una mariposa, el butterfly cut es uno de los más buscados por su efecto rejuvenecedor. Se caracteriza por tener capas largas y suaves que enmarcan el rostro y crean la ilusión de una melena más ligera y con movimiento.

Ideal para pelo largo o en cortes medios, este corte aporta volumen en la parte superior y mantiene las puntas en caída fluida. Si lo tuyo es recurrir a cambios que no comprometan el largo, realcen tus pómulos y suavicen los rasgos, entonces esta es la opción para ti.

Corte shag

Si hablamos de cortes con actitud, el shag es el rey del estilo desenfadado. Popularizado en la década de los 70 y reinventado a lo largo de los años una y otra vez, este corte se adapta a todo tipo de rostros gracias a su estructura de capas irregulares y flequillo ligero.

El secreto está en su textura: el shag crea movimiento, volumen y ese toque casual que da la apariencia de “sin esfuerzo”, aunque tiene mucho estilo detrás. Es ideal para mujeres que quieren darle un aire rockero y moderno a su look, y funciona tanto en melenas lisas como onduladas. ¿Lo mejor? Aporta juventud al instante y enmarca el rostro con frescura.

Corte bob desestructurado

El corte bob siempre es sinónimo de elegancia, pero su versión desestructurada es la favorita para quienes buscan un look más actual y de fácil mantenimiento. En esta versión, las puntas se dejan ligeramente irregulares y las capas aportan ligereza.

Favorece especialmente a rostros ovalados y redondos, ya que define la mandíbula y alarga el cuello visualmente. Además, puede llevarse con o sin flequillo, haciéndolo la opción ideal para aquellas que aman el flequillo Birkin o el cortina.

Mixie cut

Para las más atrevidas y arriesgadas, el corte mixie es la evolución moderna del clásico pixie. Mezcla la frescura del corte en su versión corta con el espíritu rebelde del mullet, resultando en un estilo ligero, divertido y muy elegante. Este corte luce increíblemente con flequillos laterales y degrafilados, pues aporta mucha sofisticación a quien lo porta, pues estiliza el cuello gracias a su corte al ras de la nuca.

Es ideal para aquellas que desean proyectar seguridad y sofisticación de forma natural.

Los cortes de pelo en su versión corta y desenfadada son la mejor arma para celebrar la autenticidad. Aprovecha que esta temporada y lo que viene de 2026 el estilo “effortless” estará reinando el mundo de la belleza para lucir impecable en esta estética a tus 50.

También puedes leer:
Long bob
Belleza
Los mejores 5 cortes de cabello rejuvenecedores que serán tendencia este 2025, según la inteligencia artificial
February 21, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Victoria Beckham es vista el 29 de septiembre de 2024 en París, Francia street style clavicut galfas lbd.jpg
Belleza
¡Adiós al corte bob! Con esta tendencia te rejuvenecerás si tienes +50
February 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Cortes de pelo
Lily Carmona
Relacionado
Hailey Bieber pide que dejen de compararla con Selena Gómez “siempre es molesto”.png
Entretenimiento
Hailey Bieber pide que dejen de compararla con Selena Gómez: “siempre es molesto”
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona
Adriana Lima 2023.jpeg
Belleza
¿Qué significa que una persona siempre lleve labios rojos? Esto dice la psicología
October 15, 2025
 · 
Karen Luna
El significativo accesorio que Meghan Markle usó y tiene un vínculo especial con su hijo Archie.png
Realeza
El significativo accesorio que Meghan Markle usó y tiene un vínculo especial con su hijo Archie
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona
Infancia de Natalie Portman
Belleza
Natalie Portman da cátedra del manicure refinado que dominará 2026: las uñas cortas y naturales
October 15, 2025
 · 
Lily Carmona