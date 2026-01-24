Del cat eye al glazed: 5 diseños de uñas que estilizan las manos y serán tendencia en San Valentín

No puedes engañarnos porque sabemos que, como nosotras, estás buscando diseños de uñas que estilicen las manos, pero al mismo tiempo te ayuden a celebrar con todo la temporada más romántica del año. Aún faltan unos días para San Valentín; sin embargo, muchas ya estamos esperando el momento de agendar cita con nuestra manicurista para pedirle un diseño inspirado en la temática de corazones, flores y elementos cargados de romance.

El amor ya está en el aire, así que también es buen momento para llevarlo a nuestras uñas, por lo que, si estabas buscando propuestas que vayan del cat eye al efecto glazed, lo mejor que puedes hacer es considerar estos diseños de uñas que no solo van a estilizar tus manos, sino que también estarán dominando las mesas de las manicuristas todo el mes de febrero, incluyendo San Valentín.

Uñas cortas con acetatos

Los acetatos estarán dominando la temporada de San Valentín, especialmente con sus curiosas figuras de corazón en diferentes tamaños. Este diseño, que parece encapsular trocitos de gelatina en forma de corazón, recurre a la técnica jelly para realizarse y puede adaptarse a diversas longitudes, así que no te preocupes por no saber qué largo elegir en tus uñas para lucir este modelo, pues incluso en uñas cortas se ven elegantes y románticas.

Uñas milky

El efecto lechoso sigue dominando el mundo de las uñas y este San Valentín no será la excepción, pues estará apostando por llevarse en propuestas que combinen el minimalismo con la elegancia del efecto espejo en color rojo profundo. Si lo tuyo son los diseños discretos y quieres apostar por unas uñas de San Valentín que no llamen mucho la atención, esta es la idea que estabas buscando.

Uñas francesas con cat eye

El efecto ojo de gato sigue dominando el año y la temporada más romántica; por esta razón, se suma a un clásico del manicure para darnos como resultado un diseño que no solo es muy femenino, sino que también estiliza las manos, haciendo que estas luzcan refinadas y elegantes, especialmente cuando se llevan en forma almendra. El secreto para que estas uñas luzcan únicas es el francés, pues deja de lado la típica punta blanca para darle paso a una propuesta magnética formada únicamente con el efecto cat eye y un imán en forma de U.

Por supuesto que el toque romántico se lo dan unos pequeños corazones magnéticos que harán juego a la perfección con la base de tus uñas.

Micro French con efecto glazed

Otro efecto que llegó para quedarse es el famoso glazed que tanto puso de moda Hailey Bieber. Para esta propuesta de San Valentín, se suma al diseño microfrancés con trazos de corazón para lograr algo discreto, femenino y en tendencia. Este diseño es ideal para aquellas que quieren incluir las vibras de la temporada, pero desde una propuesta clásica.

Uñas figuras abstractas

Las formas abstractas tenían mucho tiempo sin hacerse presentes en los diseños de uñas actuales. Sin embargo, este 14 de febrero van a regresar con la silueta favorita de la temporada: el corazón, para lograr un diseño que no solo es creativo, sino que también resulta minimalista y muy elegante.

Una gran ventaja que ofrecen estas uñas es la versatilidad de adaptar los trazos en uñas largas y cortas; con cualquiera de los dos estarás estilizando tus manos.

Ahora que ya conoces estas propuestas que van desde el cat eye hasta el efecto glazed, ya no tienes ningún pretexto para no ponerte en tono romántico y decorar tu manicure con estos diseños de uñas que estilizan las manos y serán tendencia en San Valentín.