Del cereza al borgoña: los labiales rojos que no deben faltar en tu maquillaje esta Navidad porque rejuvenecen

Nada grita “fiesta” como un buen labial rojo. Este clásico atemporal es el aliado perfecto para transformar cualquier look en uno sofisticado y festivo al instante. Pero en Navidad 2025, el rojo se reinventa, pues ya no es un único tono, sino toda una paleta que va desde los matices cereza luminosos hasta los borgoña intensos con un toque gótico y refinado.

¿La mejor parte? Hay un rojo ideal para cada estilo, edad y tipo de piel. Así que si quieres recurrir al clásico maquillaje, estos son los cinco labiales rojos imprescindibles que no pueden faltar en tu cosmetiquera esta temporada.

Labial rojo cereza

El favorito de quienes buscan un efecto fresco y rejuvenecedor. Este tono, con ligeros destellos rosados, aporta vitalidad al rostro y combina con maquillajes naturales o pieles bronceadas. Es ideal para reuniones de día donde quieres verte arreglada, pero sin exceso. Al ser un tono más ligero, puede acompañar perfectamente un maquillaje natural, donde solo las pestañas, el rímel y el labial tomen protagonismo.

Labia rojo clásico

Este color es el infalible de todas las épocas; es uno de los rojos más icónicos que divas del cine pusieron en el mapa y a lo largo de los años no hemos podido soltar. Y es que este color es capaz de generar un look elegante; su subtono neutro lo hace muy versátil y altamente favorecedor para cualquier tono de piel. Este color es ideal para llevarlo con un delineado preciso y pestañas marcadas para un efecto “Old Hollywood”, perfecto para la cena de Navidad.

Labia rojo vino

Este tono profundo, con matices ciruela, se convierte en el protagonista absoluto del maquillaje. Es ideal para looks nocturnos, especialmente si prefieres mantener el resto del rostro más natural, aunque también se lleva perfectamente con un maquillaje un poco más cargado, es decir, un ‘smokey’ ligero. Un vestido negro, un par de aretes brillantes y este labial son las fórmulas seguras para una noche en la que te veas radiante.

Labia rojo ladrillo

Si prefieres algo más discreto pero igual de impactante, el rojo ladrillo es la dirección ideal. Su base anaranjada aporta calidez y combina de maravilla con sombras doradas o cobrizas; incluso sería la opción perfecta si quisieras optar por un maquillaje con inspiración asiática. Es el rojo perfecto para pieles cálidas o para quienes aman un look rejuvenecedor que aporte un aire de ternura y mucha feminidad.

Labia borgoña intenso

El borgoña llega este 2025 como sinónimo de poder y sensualidad. Su mezcla de rojo y violeta lo hace un color sofisticado, el aliado perfecto para fiestas nocturnas o eventos formales. Apuesta por él en un maquillaje con piel bien iluminada, cejas definidas y párpado limpio, esto con la finalidad de equilibrar la intensidad del color.

El rojo no pasa de moda, pero sí evoluciona. Esta Navidad, la tendencia invita a experimentar con matices, texturas y acabados, desde lo satinado y luminoso hasta lo velvet mate. Más allá de un color, los labiales rojos son parte de una actitud que le grita al mundo confianza, elegancia y mucha sofisticación, elementos que necesitas en el día a día, pero especialmente en esta temporada de fiestas. ¿Estás lista para celebrar?