Breville transforma la cocina en una experiencia de lujo esta temporada

La elegancia también se cocina, este fin de año, Breville invita a vivir la magia de crear en casa con sus pop-up stores en la Ciudad de México, espacios diseñados para inspirar y deleitar a quienes disfrutan del arte culinario con estilo.

En Santa Fe y Plaza Satélite, las Pop-Up Experiences de Breville te permitirán descubrir cómo la innovación y el diseño pueden convertir cada receta en una experiencia gourmet. Habrá demostraciones en vivo, degustaciones y activaciones temáticas —desde galletas navideñas con café, hasta vegetales en air fryer y mocktails burbujeantes para Año Nuevo—.

La tendencia de regalar experiencias se vuelve tangible con Breville: una máquina de espresso o un horno de pizza se transforman en el obsequio perfecto para despertar pasiones, fomentar la creatividad y celebrar el placer de cocinar.

✨ Visita las Pop-Up Experiences

Centro Comercial Santa Fe – desde el 5 de noviembre

Plaza Satélite – desde el 6 de noviembre

Las experiencias incluirán degustaciones y demostraciones temáticas que van desde pizzas y waffles hasta cócteles sin alcohol con burbujas.

Mini Pizza Activation & Trial – 7 al 9 de noviembre con the Pizzaiolo, para los que sueñan con la pizza perfecta.

Coffee & Waffles – 21 al 23 de noviembre, una experiencia para amantes del café y los desayunos especiales.

Hot Tomato Soup & Grilled Cheese Sandwich – 5 al 7 de diciembre, comfort food en su máxima expresión.

X-Mas Cookies & Coffee – 12 al 14 de diciembre, el aroma de la temporada en cada bocado.Vegetables in Air Fryer – 19 al 21 de diciembre, para descubrir nuevas formas de cocinar saludable.

New Year’s Mocktails with InFizzTM Fusion – 26 al 28 de diciembre, un cierre de año lleno de frescura y diversión.

En cada activación, los asistentes podrán conocer cómo los equipos Breville transforman la experiencia de cocinar en algo simple, intuitivo y emocionante. Desde el café hasta la cocina creativa, la marca busca acompañar a quienes disfrutan explorar nuevos sabores y técnicas en casa.

Redescubre el placer de cocinar con diseño, precisión y mucha inspiración con Breville.