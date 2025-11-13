Suscríbete
Cocina

Breville transforma la cocina en una experiencia de lujo esta temporada

November 12, 2025
breville-transforma-cocina-en-una-experiencia-de-lujo-esta-temporada.jpeg

La elegancia también se cocina, este fin de año, Breville invita a vivir la magia de crear en casa con sus pop-up stores en la Ciudad de México, espacios diseñados para inspirar y deleitar a quienes disfrutan del arte culinario con estilo.

En Santa Fe y Plaza Satélite, las Pop-Up Experiences de Breville te permitirán descubrir cómo la innovación y el diseño pueden convertir cada receta en una experiencia gourmet. Habrá demostraciones en vivo, degustaciones y activaciones temáticas —desde galletas navideñas con café, hasta vegetales en air fryer y mocktails burbujeantes para Año Nuevo—.

breville-transforma-la-cocina-en-una-experiencia-de-lujo-esta-temporada.jpeg

La tendencia de regalar experiencias se vuelve tangible con Breville: una máquina de espresso o un horno de pizza se transforman en el obsequio perfecto para despertar pasiones, fomentar la creatividad y celebrar el placer de cocinar.

breville-transforma-la-cocina-en-una-experiencia-de-lujo.jpeg

✨ Visita las Pop-Up Experiences

  • Centro Comercial Santa Fe – desde el 5 de noviembre
  • Plaza Satélite – desde el 6 de noviembre

Las experiencias incluirán degustaciones y demostraciones temáticas que van desde pizzas y waffles hasta cócteles sin alcohol con burbujas.

Mini Pizza Activation & Trial – 7 al 9 de noviembre con the Pizzaiolo, para los que sueñan con la pizza perfecta.

Coffee & Waffles – 21 al 23 de noviembre, una experiencia para amantes del café y los desayunos especiales.

Hot Tomato Soup & Grilled Cheese Sandwich – 5 al 7 de diciembre, comfort food en su máxima expresión.

X-Mas Cookies & Coffee – 12 al 14 de diciembre, el aroma de la temporada en cada bocado.Vegetables in Air Fryer – 19 al 21 de diciembre, para descubrir nuevas formas de cocinar saludable.

New Year’s Mocktails with InFizzTM Fusion – 26 al 28 de diciembre, un cierre de año lleno de frescura y diversión.

En cada activación, los asistentes podrán conocer cómo los equipos Breville transforman la experiencia de cocinar en algo simple, intuitivo y emocionante. Desde el café hasta la cocina creativa, la marca busca acompañar a quienes disfrutan explorar nuevos sabores y técnicas en casa.

Redescubre el placer de cocinar con diseño, precisión y mucha inspiración con Breville.

5 coronas navideñas con flores secas el amuleto perfecto para atraer armonía y prosperidad esta Navidad.png
Estilo de vida
5 coronas navideñas con flores secas: el amuleto perfecto para atraer armonía y prosperidad esta Navidad
Este 2025, las tradicionales coronas se reinventan con flores secas, follaje natural y elementos que atraen buenas energías y belleza orgánica.
November 12, 2025
 · 
Lily Carmona
Belleza
8 uñas navideñas sencillas que rejuvenecen las manos a los 50+
November 12, 2025
Realeza
Mary de Dinamarca apuesta por la silueta perfecta y el atuendo más cómodo para recorrer el Amazonas
November 12, 2025

Relacionado
Del cereza al borgoña los labiales rojos que no deben faltar en tu maquillaje esta Navidad porque rejuvenecen.png
Belleza
Del cereza al borgoña: los labiales rojos que no deben faltar en tu maquillaje esta Navidad porque rejuvenecen
November 12, 2025
 · 
Lily Carmona
Máxima de Holanda habla sobre el suicidio de su hermana
Realeza
¿1 millón de euros? Máxima de Holanda incorpora a su joyero real nuevo broche que dejó sin aliento a la realeza
November 12, 2025
 · 
Lily Carmona
Decoración navideña retro-glam.jpg
Hogar
Decoración navideña retro-glam: así se logra el estilo más divertido, brillante y festivo de la temporada
November 12, 2025
 · 
Gabriela Santillán
peinados elegantes y fáciles
Belleza
7 peinados de Navidad efecto lifting que te ayudarán a verte elegante a los 40 y 50
November 12, 2025
 · 
Karen Luna