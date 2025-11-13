Suscríbete
5 coronas navideñas con flores secas: el amuleto perfecto para atraer armonía y prosperidad esta Navidad

Este 2025, las tradicionales coronas se reinventan con flores secas, follaje natural y elementos que atraen buenas energías y belleza orgánica.

November 12, 2025 • 
Lily Carmona
Las coronas navideñas que estarán en tendencia este 2025 llevan elementos naturales.

Getty Images

Si algo define las tendencias de decoración de este año es el regreso a lo natural. La Navidad 2025 deja atrás las coronas sintéticas y las guirnaldas de plástico para dar paso a diseños hechos con flores secas, piñas, ramas aromáticas y frutos deshidratados. Estas piezas no solo son un guiño a la sostenibilidad, también funcionan como amuletos para atraer armonía, limpieza energética y prosperidad al hogar.

Ya sea en la puerta principal, sobre una chimenea o como centro de mesa, las coronas navideñas con elementos naturales son la opción ideal para decorar y aportar calidez única a tus espacios. Estas son cinco opciones inspiradas en la nueva tendencia que combina belleza, intención y energía positiva.

Corona con flores gipsófilas

Delicadas y etéreas, las gipsofilas, también conocidas como “baby’s breath”, son símbolo de pureza y renovación. Una corona hecha con estas pequeñas flores secas aporta ligereza y elegancia al ambiente. Además, su tonalidad blanca se asocia con la claridad mental y el equilibrio emocional, dos cualidades perfectas para comenzar el nuevo año con paz.

Coronas de romero

El romero es una planta protectora por excelencia, ideal para limpiar malas energías y atraer bienestar. Una corona hecha con sus ramas desprende un aroma fresco y herbal que envuelve el hogar con sensación de calma. Si las decoras con cinta de yute o pequeñas flores secas en tonos tierra, lograrás una pieza con encanto rústico y espíritu espiritual.

Corona de laurel y flores secas

El laurel representa el éxito y el triunfo, por lo que incluirlo en tu decoración navideña simboliza la prosperidad para el nuevo ciclo. Esta corona se puede combinar con flores secas en tonos cálidos, como el amarillo anaranjado, o incluso con uno más fuerte y en tendencia esta Navidad 2025, el burdeos, para crear un contraste visual que refleje abundancia y optimismo.

Corona de ramas de pino

El pino es un clásico de la temporada, pero este año la clave está en mantener su esencia natural. Las ramas verdes y fragantes evocan frescura, renovación y conexión con la naturaleza. Puedes adornarla con pequeñas piñas o frutos secos para realzar su textura y darle un toque más orgánico y acogedor.

Corona con pino y frutos deshidratados

Si buscas una propuesta más cálida y colorida, esa combinación es perfecta. Las rodajas de naranja, las ramas de canela y los frutos rojos deshidratados no solo aportan belleza a la decoración, también atraen energía positiva y simbolizan abundancia. Una de las grandes ventajas de optar por este estilo es que su aroma natural convierte cualquier espacio en un refugio festivo lleno de armonía.

Más que un simple adorno, las coronas navideñas naturales se han convertido en un símbolo de conexión y equilibrio. Este año, apostar por materiales orgánicos y flores secas no solo embellece los espacios, sino que también impulsa una forma más consciente de celebrar.

Inspírate con esta tendencia y crea tu propia corona con elementos naturales. Así, además de recibir la Navidad con estilo, atraerás paz, protección y prosperidad a cada rincón de tu hogar.

Lily Carmona
