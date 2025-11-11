Netflix confirma el especial navideño de Meghan Markle: así luce su mesa festiva

Meghan Markle está lista para compartir su espíritu navideño, la duquesa de Sussex ha revelado la fecha de estreno de su especial de Navidad en Netflix, como parte de su serie de estilo de vida, With Love, Meghan.

Fue el pasado mes de octubre cuando Meghan confirmó su especial navideño en la plataforma de streaming; sin embargo, es hasta ahora, cuando la esposa del príncipe Harry ha revelado la fecha de estreno, además de dar algunos detalles sobre los secretos que compartirá en este episodio especial.

Meghan Markle revela fecha de estreno del especial navideño de With Love, Meghan

Meghan Markle sorprendió este lunes 10 de noviembre al revelar que el próximo 3 de diciembre llegará a Netflix su especial navideño With Love, Meghan: Holiday Celebration, donde abre las puertas de su hogar para compartir cómo vive la magia de la Navidad en familia.

“Disfruta de las tradiciones y crea otras nuevas esta temporada navideña. Con cariño, Meghan: Holiday Celebration llega el 3 de diciembre a Netflix”, decía el anuncio que compartió la duquesa de Sussex en su perfil de Instagram.

En la imagen, se puede ver a Meghan luciendo un vestido verde, mientras encendía una vela en su mesa navideña.

En una declaración anterior se decía: “Este diciembre, únase a Meghan en Montecito para una celebración navideña mágica”, haciendo referencia a la ciudad californiana donde vive con el príncipe Harry y sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet .

“Juntos, amigos y familiares decoran la casa, preparan banquetes navideños, elaboran regalos con cariño y comparten muchas risas, con sencillas instrucciones para hacerlo en casa”, continuaba. “Es una experiencia navideña maravillosa llena de calidez, tradición y una generosa dosis de alegría”.

En la Cumbre de las Mujeres Más Poderosas de Fortune en Washington, D.C., en octubre, Meghan calificó el especial navideño como “realmente bueno”, y adelantó que el episodio incluiría técnicas para envolver regalos, señalando que solía enseñar “envoltura de regalos avanzada” en Paper Source entre audiciones de actuación.

“No es el círculo completo que esperaba, pero aquí estamos”, dijo.

La colección navideña de Meghan Markle

La marca de estilo de vida de Meghan, As ever, también lanzó su primera colección navideña el mes pasado, que incluye vino espumoso, velas, mermeladas y más.

Con amor, Meghan fue el primer proyecto en solitario de la duquesa de Sussex como presentadora para Netflix, y su primera temporada se estrenó en marzo. La segunda temporada se filmó simultáneamente y llegó a la plataforma de streaming en agosto.

