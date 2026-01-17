Del corte mariposa al lob: 5 cortes de pelo que debes llevar en 2026 porque te hacen ver más joven

En el mundo de las tendencias capilares, los cortes de pelo que estarán apostando por el movimiento y la dimensión no solo serán grandes opciones para estar a la moda, sino también herramientas que nos ayuden a apostar por un look rejuvenecedor y fresco.

Si hay algo que estará caracterizando este año en los estilos de pelo, serán las capas, cuya misión será enmarcar el rostro, suavizar nuestras facciones y generar una sensación de juventud inmediata sin necesidad de recurrir a cambios drásticos como coloraciones extremas o cortes muy arriesgados.

Así que si estabas buscando opciones para apostar por una imagen renovada este 2026, no dudes en considerar estas opciones que van desde el corte mariposa hasta el clásico lob, pero en su versión moderna.

Corte mariposa

No por nada se ha quedado dentro de los estilos favoritos de muchas mujeres a lo largo de los años. Las capas que conforman al corte mariposa no solo agregan movimiento natural y un efecto rejuvenecedor a la melena, sino que también son grandes aliadas para lograr suavizar nuestros rasgos faciales y lograr crear la ilusión óptica de un efecto lifting.

Si tu melena cuenta con una textura natural ondulada, este corte te va a favorecer, pues no solo agregará volumen y movimiento de forma natural, sino que evitará que este tenga apariencia de pesadez.

Corte bob

Celebridades como Emma Stone han apostado por este estilo Y no por nada. Aunque el corte lob por sí solo ya era una opción rejuvenecedora que se encontraba dentro de la lista de favoritos de muchas de nosotras, este 2026 llega con una versión renovada, apostando por incluir textura en la zona de las puntas, las cuales, al ir degrafiladas, logran que este estilo proyecte una melena ligera y fresca.

Gracias a que deja de lado el corte pulido que tanto lo caracterizaba, estaremos teniendo una versión que nos ayude a enmarcar el rostro y favorecer nuestras facciones, por supuesto mientras aporta un efecto rejuvenecedor sobre él.

Corte pixie largo

Si lo tuyo es apostar por cambios radicales pero sin llegar a lo extremo, el pixie largo será la alternativa que se robe tu corazón. Este estilo parte de su base de pelo corto, pero agregando cierta longitud en la parte superior de la coronilla y en la zona de los laterales.

Este corte es un gran aliado para rejuvenecer y proyectar mucha elegancia; su estructura lo convierte en la mejor opción para ayudarnos a realizar la zona de los pómulos, alargar nuestro cuello y crear sobre nuestras facciones la apariencia de refinamiento.

Bob francés

El french bob, eso te lo corté, que estará en tendencia en este año y el cual apuesta por incluir capas en su estructura, logrando una apariencia más juvenil en aquellas que lo portan. Al ser un estilo corto, ayuda a generar luminosidad sobre las facciones, así como una apariencia minimalista y sofisticada a nuestro rostro en general. Este corte es un gran aliado de aquellas que buscan proyectar una imagen delicada y sumamente femenina.

Corte shag

El shag seguirá dominando gran parte del 2026, pues también pertenece a la familia de cortes con capas ligeras que aportan movimiento natural a la melena. La estructura de este corte suele incluir un flequillo, el cual se convierte en el secreto mejor guardado para enmarcar el rostro y desviar la atención de líneas de expresión que se encuentren en la zona de la frente o en las comisuras de los ojos.

Este es un estilo que puede llevarse en diversos tipos de melena; sin embargo, el pelo ondulado o quebrado es al que mayor favorece.

Estos son los cortes de pelo que estarán en tendencia en 2026 que sí o sí debes lucir porque te harán ver más joven. Ya sea que apuestes por el corte mariposa o decidas unirte al club de varias celebridades y decantarte por un lob con textura, estas propuestas se convertirán en la mejor alternativa para proyectar una imagen elegante que resalte tu belleza.