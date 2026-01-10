Del tuft al bob flippy: 5 cortes de pelo que dominarán 2026 y favorecen a cualquier edad

Si hay algo que definirá el 2026 dentro de las tendencias capilares es la libertad, el movimiento y la personalidad. Atrás quedaron los cortes rígidos y excesivamente estructurados, pues este año los cortes de pelo apuestan por conformarse de estilos que puedan adaptarse a diferentes edades, estilos de vida y tipos de rostro.

Si estabas pensando en realizarte un cambio de look en los primeros días del año, esta es tu señal para probar alguno de estos estilos que parten desde el tuft al bob flippy, y son grandes aliados para rejuvenecer a todas.

Jellyfish cut

Este corte se caracteriza por contar con una estructura en capas definidas, donde la parte superior suele ser más corta que la inferior para crear una silueta que nos recuerde a la forma de las medusas.

A pesar de que puede parecer sumamente extremo, es una buena opción para lucir un corte moderno y elegante. Muchas celebridades han apostado por él en el pasado, como Miley Cyrus, y este 2026 regresa para ayudarnos a favorecer nuestras facciones.

Bob Flippy

El 2026 pertenece a los cortes bob y el flippy se posiciona como uno de los más elegantes y favorecedores del año. Su sello característico son las puntas estilizadas ligeramente hacia afuera, por lo que se convierte en un estilo que nos ayuda de algún modo a enmarcar el rostro, ayudando a estilizar el cuello y afinar nuestros rasgos faciales.

Corte tuft

Este corte es un estilo más corto que el bob tradicional, pero que busca mantener su esencia. Gracias a su longitud y estructura, ayuda a resaltar la zona de los pómulos y la mandíbula, logrando que nuestras facciones se vean más delicadas y refinadas. A pesar de pertenecer a la familia de los cortes cortos, es una gran opción para aquellas que buscan un estilo versátil y rejuvenecedor.

Corte shag

El shag continuará dominando gran parte del 2026, pues es un corte que llegó como una tendencia, pero que se ha convertido en un clásico al que todas queremos recurrir cuando buscamos un estilo con capas degrafiladas y acabado desenfadado.

Si lo tuyo son los cortes con volumen natural y mucho movimiento, este corte se convertirá en tu aliado Una de las grandes ventajas que ofrece es que no requiere de mucho mantenimiento ni del uso de herramientas de calor para lograr estilizarlo.

Corte bob con money piece

Más que un corte de pelo, es un recurso que consiste en agregar mechones frontales que sean ligeramente más claros o definidos, que ayudan a marcar el rostro y aportan luz inmediata. Estas mechas se acompañan a la perfección con cortes de estilo bob, pues en conjunto logran iluminar la piel Y rejuvenecerla de forma visible. Si has notado que tienes algunas canas y deseas difuminarlas más, no deshacerte de ellas, esta idea de estilo se convertirá en tu gran aliada.

Los cortes de pelo que dominarán 2026 tienen como objetivo adaptarse a cualquier estilo y favorecer a quien sea que los lleve. Ya sea que apuestes por un corte audaz como el jellyfish cut, o te quieras arriesgar con las versiones tuft o bobo flippy; cualquiera de estos estilos sabemos que sabrá resaltar la belleza natural que llevas contigo.