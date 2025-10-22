Demi Moore confirma que las uñas largas son el manicure elegante y sofisticado favorito para manos maduras

En un mundo donde muchas mujeres maduras optan por manicures de uñas cortas, Demi Moore llega para romper con el molde. De la mano de su manicurista de confianza, Zola Ganzorigt, la icónica actriz llegó a la alfombra roja de Academy Museum Gala 2025 con unas espectaculares uñas largas, demostrando que los diseños XL son el must de la temporada.

¡Bye, bye, uñas cortas!

Muchos son los expertos en belleza que aconsejan que las manos maduras se luzcan con uñas cortas, pues estas ayudan a reducir la apariencia de piel con textura. Sin embargo, Demi llegó a refutar esta premisa y es que las uñas largas, bien definidas y perfectamente esmaltadas ayudan a alargar las manos, creando una ilusión visual que porta presencia en ellas y las hace lucir muy refinadas. Especialmente cuando se apuesta en formas almendradas o cuadradas. Para esta ocasión, Zola decidió que las uñas que acompañarían a Demi en este evento tan importante serían las uñas cuadradas.

Demi Moore en Academy Museum Gala 2025. John Shearer/FilmMagic

Uñas nude glossy: la clave para la sofisticación

El color que Demi escogió fue un nude ligeramente cálido, que se funde con la piel como una extensión elegante, sin contrastes abruptos, logrando un manicure muy natural. Este tipo de color aporta una textura limpia y luminosa que es clave para lucir sofisticada. El brillo del esmalte o gel es esencial: cuando las uñas llevan un acabado glossy, se neutralizan rojeces o pequeñas imperfecciones, dotando a la piel de las manos de un efecto porcelana.

Cómo lograr unas uñas XL

Si te inspiró el diseño de Demi y quieres probar este estilo, te recomendamos seguir estos consejos para que tus uñas largas se vean impecables, pulidas y muy elegantes.

Demi Moore apuesta por las uñas largas en forma cuadrada. John Shearer

Apuesta por una longitud moderada. Aunque las uñas se ven bellas largas, tampoco hay que exagerar; el tamaño aconsejado es de 1 centímetro. No tanto por la parte “estética”, pues existen diseños más largos que lucen increíbles, sino por la funcionalidad. Cuando no se está acostumbrada a llevar uñas largas, es complicado realizar actividades cotidianas. Lleva forma cuadrada con esquinas redondeadas; esta forma le dará estructura a tus manos, favoreciendo su apariencia. Elige un tono nude cálido con acabado brillante. El objetivo es lucir un manicure que combine con el subtono de tu piel. El acabado lo logras con ayuda de un buen top finalizador. Mantén manos y cutículas bien hidratadas; esto no solo hará que tus manos se vean refinadas, sino también saludables y con vida.

Demi Moore nos demuestra que las uñas largas son la opción poderosa para mujeres maduras. Lejos de lo arriesgado que podría ser, este manicure se ha convertido en el aliado de muchas mujeres para lucir de forma espectacular las manos maduras.