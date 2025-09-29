Suscríbete
Belleza

El corte de pelo de Jennifer Aniston que regala volumen y rejuvence a los 50

Si hay algo que Jennifer Aniston ha demostrado es que sabe cómo llevar el pelo con estilo en cada etapa de su vida.

September 28, 2025 • 
Karen Luna
Jennifer Aniston.png

El corte de pelo de Jennifer Aniston que regala volumen y rejuvence a los 50

GETTY IMAGES

Hay algo en Jennifer Aniston que siempre nos inspira: su manera de envejecer con tanta frescura. No se trata solo de genética ni de Hollywood, sino de cómo elige looks que la hacen ver actual sin perder naturalidad y sí, su corte de pelo es el mejor ejemplo.

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez

A sus 50, Jennifer sigue fiel a un estilo que parece hecho a su medida; un corte en capas largas que da movimiento, volumen, de paso, quita años de encima. Lo increíble es que no necesitas ser una estrella para copiarlo; basta con un buen estilista y un poquito de actitud.

El truco del corte de pelo con capas

Lo que hace mágico este corte es que las capas no pesan, sino que levantan el cabello y lo llenan de vida. Si tienes el pelo fino, lo transforma. Si lo tienes abundante, lo ordena y lo mejor es cómo enmarca el rostro, suavizando las facciones de una forma súper favorecedora. Es como un filtro bonito, pero en la vida real.

Jennifer aniston

Jennifer Aniston en la alfombra roja de los Globos de Oro 2024.

(Getty Images)

¿Por qué rejuvenece el corte de pelo de Jennifer Aniston?

Porque tiene ese aire desenfadado y ligero que te quita seriedad de encima. El pelo lacio y recto puede verse elegante, sí, pero también rígido. Con las capas, en cambio, tu melena se mueve contigo y transmite frescura. Jennifer suele llevarlo con ondas suaves, y eso termina de darle ese look joven y relajado que todas quisiéramos a cualquier edad.

  • Si quieres algo rápido: raya en medio y liso natural, con un poco de brillo.
  • Para un extra de volumen: ondas sueltas hechas con tenaza o, más fácil aún, con trenzas antes de dormir.
  • Si buscas un toque diferente: cambia la raya de lugar. Solo eso ya hace que el rostro se vea distinto, más fresco.
También puedes leer:
2023 Veuve Clicquot Polo Classic
Belleza
Adiós al corte bob: estos son los 5 cortes de pelo mini que más rejuvenecen y dan luz al rostro después de los 40
July 03, 2025
 · 
Shareni Pastrana
Photocall Of Netflix's "Murder Mystery"
Belleza
¡Bye al corte bob! Los 5 cortes de pelo más pedidos del 2025 porque rejuvenecen a los 50+
July 05, 2025
 · 
Karen Luna

Lo bonito de este look es que no intenta ocultar nada, al contrario; realza lo que ya tienes. Jennifer nos recuerda que la clave no es pelear con la edad, sino elegir lo que nos haga sentir cómodas, seguras y guapas frente al espejo. Así que, si estabas pensando en un cambio, este puede ser el empujón que necesitas. Porque al final, un buen corte de pelo no solo rejuvenece el rostro, también levanta el ánimo.

jennifer aniston corte de cabello Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
gettyimages-2144844543-594x594.jpg
Entretenimiento
¡Confirmado! Bad Bunny será el encargado de encender el show de medio tiempo del Super Bowl LX
September 28, 2025
 · 
Karen Luna
Demi Moore
Belleza
Bowl cut: el corte rejuvenecedor que Demi Moore puso de moda en los 90 y favorece a los 50
September 28, 2025
 · 
Lily Carmona
Baby boomer las uñas de gel más elegantes y refinadas que debes probar si tienes manos maduras.png
Belleza
Baby boomer: las uñas de gel más elegantes y refinadas que debes probar si tienes manos maduras
September 28, 2025
 · 
Lily Carmona
Así es la rutina coreana para evitar la piel seca en otoño para lograr una glass skin a los 40+.png
Salud y bienestar
Así es la rutina coreana para evitar la piel seca en otoño para lograr una glass skin a los 40+
September 28, 2025
 · 
Lily Carmona