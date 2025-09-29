El corte de pelo de Jennifer Aniston que regala volumen y rejuvence a los 50

Hay algo en Jennifer Aniston que siempre nos inspira: su manera de envejecer con tanta frescura. No se trata solo de genética ni de Hollywood, sino de cómo elige looks que la hacen ver actual sin perder naturalidad y sí, su corte de pelo es el mejor ejemplo.

A sus 50, Jennifer sigue fiel a un estilo que parece hecho a su medida; un corte en capas largas que da movimiento, volumen, de paso, quita años de encima. Lo increíble es que no necesitas ser una estrella para copiarlo; basta con un buen estilista y un poquito de actitud.

El truco del corte de pelo con capas

Lo que hace mágico este corte es que las capas no pesan, sino que levantan el cabello y lo llenan de vida. Si tienes el pelo fino, lo transforma. Si lo tienes abundante, lo ordena y lo mejor es cómo enmarca el rostro, suavizando las facciones de una forma súper favorecedora. Es como un filtro bonito, pero en la vida real.

Jennifer Aniston en la alfombra roja de los Globos de Oro 2024. (Getty Images)

¿Por qué rejuvenece el corte de pelo de Jennifer Aniston?

Porque tiene ese aire desenfadado y ligero que te quita seriedad de encima. El pelo lacio y recto puede verse elegante, sí, pero también rígido. Con las capas, en cambio, tu melena se mueve contigo y transmite frescura. Jennifer suele llevarlo con ondas suaves, y eso termina de darle ese look joven y relajado que todas quisiéramos a cualquier edad.



Si quieres algo rápido: raya en medio y liso natural, con un poco de brillo.

Para un extra de volumen: ondas sueltas hechas con tenaza o, más fácil aún, con trenzas antes de dormir.

Si buscas un toque diferente: cambia la raya de lugar. Solo eso ya hace que el rostro se vea distinto, más fresco.

Lo bonito de este look es que no intenta ocultar nada, al contrario; realza lo que ya tienes. Jennifer nos recuerda que la clave no es pelear con la edad, sino elegir lo que nos haga sentir cómodas, seguras y guapas frente al espejo. Así que, si estabas pensando en un cambio, este puede ser el empujón que necesitas. Porque al final, un buen corte de pelo no solo rejuvenece el rostro, también levanta el ánimo.

