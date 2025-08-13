El corte de pelo de Winona Ryder de principios de los 90 que será tendencia en otoño y rejuvenece

Las tendencias noventeras están viviendo un gran revival en 2025 y, junto con ellas, uno de los cortes más icónicos de Winona Ryder vuelve para dominar el otoño. Hablamos del bixie, un estilo versátil, moderno y elegante que promete refrescar y rejuvenecer tu imagen sin importar la edad.

¿Qué es el corte de pelo bixie, que puso de moda Winona Ryder en los 90?

Como lo dice su nombre, el bixie es un corte de pelo que combina lo mejor del bob y el pixie, con una ligera inspiración del shaggy y el wolf, las tendencias favoritas de las mujeres que buscan looks arriesgados y modernos, pero elegantes.

El corte de pelo bixie se caracteriza por llevar capas suaves y desfiladas que aportan volumen y movimiento al pelo, algunas apuestan por agregar un flequillo recto o de lado que enmarque las facciones del rostro para un look rejuvenecedor.

Corte de pelo bixie de Winona Ryder Universal Pictures/Getty Images

Ventajas del corte bixie según los estilistas

Algunos de los estilistas más renombrados, aseguran que este corte de pelo es el ideal para reinventar tu imagen este otoño.

Halley Brisker, estilista de la actriz, Katherine Langford, dijo sobre la versatilidad del bixie: “Te permite múltiples cortes de pelo; puedes llevarlo como pixie, crop o incluso un bob súper corto que roza la mandíbula. Básicamente son tres estilos en uno”.

Mientras que el estilista, Charley McEwen, dijo sobre su regreso para el otoño: “Tiene algo de esa elegancia de finales de los 90, que siempre vuelve a la moda, pero nunca se siente demasiado influenciada por las tendencias”

Corte de pelo bixie de Winona Ryder Getty Images

¿Por qué el corte de pelo bixie rejuvenece?

El estilo de Winona Ryder ha sido asociado con esa imagen retro y chic que tanto nos gusta y que aporta una estética juvenil y atemporal.

Al ser más corto que un bob, despeja el cuello y los hombros, creando una sensación de vitalidad y frescura que rejuvenece al instante. Además, sus capas enmarcan el rostro y dan protagonismo a los pómulos, que aporta un efecto lifting al rostro.

