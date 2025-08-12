Suscríbete
Emma Stone nos enseña a usar el corte Pixie a los 30 y 40 con frescura para este verano

Un corte rejuvenecedor y atrevido que no solo está revolucionado Hollywood, también se está convirtiendo en el favorito de muchas de nosotras.

August 11, 2025 • 
Lily Carmona
Emma Stone nos enseña a usar el corte Pixie a los 30 y 40 con frescura para este verano.png

Emma Stone nos enseña cómo lucir el corte pixie este verano.

Getty Images

Emma Stone siempre nos ha sorprendido por su impecable forma de llevar looks clásicos y elegantes, sin embargo, en sus avistamientos más recientes hemos podido ver cómo la actriz de “La, la, Land” ha apostado por lucir un corte arriesgado: el corte pixie.

Y es que muchas de nosotras le tenemos cierto temor a este corte de pelo por ser uno de los cortes ultra short que existen, sin embargo, al ver a Emma, de verdad nos dan ganas de lucir una melena corta, pues es un look que apuesta por demostrar jovialidad, frescura y carácter.

El pixie: un clásico que nunca falla

Desde Audrey Hepburn hasta Charlize Theron y pasando por Jamie Lee Curtis, el corte pixie siempre ha sido parte de los cortes de pelo elegantes que las mujeres poderosas buscan por lucir. La clave para llevarlo de forma elegante está en apostar por lucirlo en capas cortas y bien definidas, pues estas nos ayudarán a enmarcar el rostro creando el mismo efecto que el pelo de Emma.

Ella ha apostado por llevarlo con volumen en la parte superior, el truco infalible para estilizar la melena con éxito y lograr ese aspecto messy pero elegante.

¿Por qué favorece tanto a nuestros 30 o 40?

Normalmente, buscamos cortes que nos aporten frescura sin tener que sacrificar elegancia (o mucho mantenimiento). El pixie logra el equilibrio perfecto entre estos requerimientos: rejuvenece instantáneamente, nos ayuda a realzar puntos o facciones de nuestro rostro y afina otros, y es la elección perfecta para quienes buscamos un cambio de imagen sin complicaciones.

"Eddington" Photocall - The 78th Annual Cannes Film Festival

Emma Stone apuesta por un corte pixie con flequillo de lado.

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Otra de sus grandes bondades es que permite estilizarlo de muchas maneras, desde acabados pulidos para atuendos formales, hasta textura messy que nos ayuda a apostar por un look desenfadado pero elegante.

Cómo estilizar mi corte pixie

Dependerá del estilo que quieras darle. Si gustas por llevar un pixie texturizado, procura usar cremas para peinar que sean de textura ligera para ayudarle a obtener un acabado messy. Si lo tuyo es apostar por un pixie con textura pulida, entonces deberás recurrir al uso de herramientas de calor como una plancha mini (esta te permitirá alaciar perfectamente el pelo corto).

Recuerda que el pixie es un corte que se lleva bien solo, con accesorios como pequeños pasadores y con flequillo, Emma ha apostado por llevarlo con un micro flequillo de lado, el cual la ayuda a definir sus rasgos pero hacerla ver más delicada y joven,

El corte pixie no solo es un estilo de pelo icónico, también es una forma de declarar estilo y apostar por un look atrevido y elegante. Emma Stone ha optado por llevarlo en diferentes estilos a lo largo del año y con cada uno nos ha demostrado que no solo el verano es para lucir fresca y segura, así que no le tengas temor a este corte y hazlo tu marca de identidad en tu próxima visita al salón de belleza.

