El truco de Céline Dion para que el maquillaje resista al sudor y luzca impecable por horas

Céline Dion es una de las voces más poderosas e influyentes de la música moderna, y es que con una carrera que comenzó en los años 80, ha sabido mantenerse vigente gracias a su talento excepcional y a los numerosos reconocimientos que ha conseguido en la música y el cine.

Sobre el escenario, Céline deslumbra con su potente voz, pero evita a toda costa que el sudor arruine su look, por eso presta especial atención a cada detalle de su maquillaje.

El secreto de Céline Dion para que el maquillaje resista al sudor y al brillo

Durante una entrevista para el medio The Morning, Céline explicó que es muy importante que las mujeres compartan sus mejores secretos de belleza, y dio el ejemplo compartiendo la rutina que utiliza para que su maquillaje luzca impecable incluso cuando suda sobre el escenario.

La intérprete de ‘My Heart Will Go On’ de la banda sonora de la película ‘Titanic’, asegura que este truco le funciona dentro y fuera de los escenarios, pues es una técnica infalible incluso en los días más calurosos de primavera y verano.

“Mi truco para no arruinar mi maquillaje si sudo es usar productos a base de aceite y siempre me aseguro de limpiar las brochas para evitar manchas en la piel”, compartió en The Morning.

¿Por qué las bases a base de aceite funcionan mejor que los polvos o cremas?

De acuerdo con los expertos, este consejo de Céline es correcto, pues además de que ayuda a dar un acabado hidratado a las pieles maduras de más de 50, es importante recordar que el agua y el aceite no se mezclan, y por eso actúa como un perfecto aislante contra el sudor.

Además, las bases a base de aceite se funden perfectamente con la piel, a diferencia de los polvos que pueden llegar a verse acartonados en pieles maduras o secas.

