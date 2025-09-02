Emily Blunt apuesta por las mechas babylights en pelo castaño, el look ideal para mujeres de 40

El Festival de Cine de Venecia nos está regalando los atuendos y looks más increíbles de la temporada final del verano y una de las actrices que se robó los reflectores sin duda alguna fue Emily Blunt. Hace unas semanas se dejó ver con un rubio platinado de infarto durante las grabaciones de “El diablo viste a la moda 2”, con su personaje Emily Charlton diciéndole “adiós” a su icónica melena pelirroja. Sin embargo, este fin de semana, la actriz volvió a cambiar su look apostando por algo más natural ad hoc a la temporada de otoño (que ya está en puerta): pelo castaño con mechas babylights.

El nuevo look de Emily Blunt que necesitas en tus 40

Emily apostó por un tono castaño profundo como base, acompañado de suaves reflejos babylights en tonalidades claras que se fundían de manera natural en su pelo, dando como resultado un estilo sofisticado, brillante y equilibrado con el que no solo se veía iluminada y rejuvenecida, sino que también fueron el complemento perfecto para lucir su corte clavicut de forma juvenil y elegante.

Su elección no es una casualidad: este tipo de mechas se ha convertido en la técnica de decoloración favorita de muchas de nosotras, pues a partir de los 40 nos ayuda a aportar frescura y luminosidad en el rostro sin necesidad de cambios radicales, y sin mencionar que son un gran aliado también para disimular las canas.

¿Por qué elegir las mechas babylights en mis 40?

A partir de los 40, muchas apostamos por estilos que nos ayuden a rejuvenecer nuestra imagen de forma sutil y discreta. Las babylights cumplen con ese objetivo, pues suavizan los rasgos y aportan luz al rostro. Debido a que son mechas muy finas, ayudan a crear un efecto de volumen sobre el pelo, aliadas eternas de quienes tenemos pelo fino o con poca densidad. Son la elección correcta para ayudar a disimular las manchas de manera natural, pues se mezclan con los reflejos de la coloración. Un plus de estas mechas es que nos ayudan a proyectar una imagen sofisticada y una melena saludable.

Emily Blunt durante la 82nd Venice International Film Festival. Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Los mejores cortes de pelo para lucir tus mechas babylights

Aunque son una técnica de decoloración que queda bien en la mayoría de estilos, hay cortes que ayudan a resaltar mejor su belleza. Uno de los que más las favorecen es el long bob, pues este ayuda a resaltar los reflejos, especialmente si se llevan en la parte frontal del rostro. Estas mechas también son un gran aliado de las melenas largas, pues aportan sobre ellas luminosidad y movimiento. Los cortes midi o con capas también se llevan bien con las babylights, pues crean sobre estos mucho dinamismo. Emily Blunt estaría apostando por un log bob o un corte midi para esta aparición pública.

Las mechas babylights de Emily Blunt son la técnica ideal para iluminar nuestro pelo sin perder naturalidad. Si estabas buscando un cambio sutil, que aporte frescura y juventud a tu apariencia, no olvides que estas son las mechas aliadas para las que tenemos 40.