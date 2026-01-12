Emma Stone deslumbra en los Globos de Oro con el corte de pelo que querrás llevar para ocultar arrugas

Emma Stone volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de belleza en Hollywood. Durante su aparición en la alfombra roja de los Golden Globes 2026, la actriz no solo se robó la atención de los reflectores por su impecable look dorado de falda larga con barbas y blusa cuadrada, sino por su impecable corte de pelo, con el que elevó su elegancia y se convertirá en uno de los cortes favoritos para rejuvenecer y ocultar arrugas.

Corte bob: el estilo elegante que eligió Emma Stone

Durante su participación en la premiación de los Globos de Oro, la actriz, nominada al premio por su interpretación por “Bugonia”, arribó con un look impecable y minimalista. Con un corte bob a la altura de la mandíbula, la melena de Emma deslumbró con su característico color rojizo.

Luego de verla portar estilos pixie, su corte de pelo ha crecido hasta alcanzar un bob; sin embargo, no cualquier estilo de bob. Este 2026, el corte bob estará dominando los principales salones como uno de los estilos en tendencia, y los cortes bob con movimiento serán parte de esto.

El corte bob degrafilado, el estilo más rejuvenecedor

El estilo que lució Emma en los Golden Globes apuesta por ser un estilo más relajado y natural. De acuerdo con lo explicado con su estilista, Mara Roszak, este corte de pelo buscaba lucir un estilo desenfadado, dejando de lado los cortes pulidos y rectos que tanto han caracterizado al bob.

Al elegir este tipo de cortes de pelo, ayudamos a desviar la atención de líneas de expresión marcadas; es por esta razón que se ha convertido en una de las alternativas favoritas de muchas para lograr una imagen rejuvenecida y fresca.

¿Cómo solicitar el corte de pelo de Emma?

La versatilidad de este estilo es un factor importante cuando estamos por elegirlo para un look nuevo, y es que el corte bob con textura en las puntas se adapta a distintas edades y texturas de pelo. Esta característica también lo hace el indicado para llevarlo de forma lisa o con ligeras ondas.

Así que, si estás a punto de elegirlo, lo mejor será decirle a tu estilista que bazucas un corte bob con flequillo tipo cortina y textura en las puntas.

Una razón más que te hará apostar por el pelo es su facilidad de estilizado; suele necesitar de un peinado sencillo y de la textura natural de tu pelo para hacerlo destacar; aunque no está exento de utilizar herramientas de calor, puede prescindir perfectamente de ellas.

Durante su aparición en los Globos de Oro 2026, Emma Stone confirmó que el corte bob es el mejor aliado para realzar el rostro y aporta un aire juvenil, así como rejuvenecedor. Si estabas buscando el corte de pelo adecuado para estar en tendencia este año y apostar por un look natural desenfadado, no dudes en recurrir a este estilo.