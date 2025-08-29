Emma Stone presume el corte de pelo Bixie más elegante en el Festival de Cine de Venecia

La llegada de Emma Stone fue una de las más esperadas al Festival de Cine de Venecia, pues se encuentra en plena promoción de su más reciente film, Bugonia, que ya ha recibido muy buenas críticas por parte de los expertos en cine.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su llegada, ha sido su impresionante look, desde su hermoso corte de pelo bixie, hasta su elección de outfit, luciendo como siempre, elegante.

El corte bixie de Emma Stone en Venecia

La actriz ha traído el pelo corto desde el mes de enero, cuando impactó con un corte pixie en la gala de los Globos de Oro; sin embargo, para el Festival de Cine de Venecia, ya se dejó ver con un look ligeramente más largo, el corte bixie.

El corte de pelo bixie se caracteriza por ser una mezcla entre el pixie y el bob, el estilo ideal cuando el pelo comienza a crecer y necesitas darle mantenimiento para que se siga viendo elegante.

El corte bixie de Emma Stone en el Festival de Cine de Venecia Getty Images

“Es ese corte como un poco desenfadado, con la nuca como rota, la patilla larga, el flequillo largo, con un aire despeinado, rizado…”, explica María Baras, directora creativa de Salón Cheska.

El corte bixie, que nació en la década de los 90, ha sido de los favoritos para quienes buscan rejuvenecer su imagen con un look desenfadado y moderno, pero sin perder la elegancia.

El outfit de Emma Stone en el Festival de Cine de Venecia

La elección de moda de Emma Stone también está causando furor, la actriz se decidió por un total black de Louis Vuitton, un little dress que acentuaba su delgada figura con mucha elegancia.

La parte superior era lisa con un escote estilo halter, mientras la falda tenía una textura de encaje que se extendía hasta las rodillas.

El look de Emma Stone en el Festival de Cine de Venecia Max Cisotti/Dave Benett/Dave Benett/Getty Images

El look lo complementó con sandalias negras de tiras y unas hermosas gafas negras en tendencia.

