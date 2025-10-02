Estas son las 5 mejores tendencias de uñas para rejuvenecer las manos que dominarán octubre 2025

¡El otoño ya está aquí!, y con él las nuevas tendencias de uñas que se convertirán en favoritas para quienes buscan un look elegante y rejuvenecedor. Octubre 2025 acaba de arrancar y retoma las tendencias de la temporada para acompañar nuestro manicure, apostando por estilos que van desde lo minimalista hasta lo más atrevido, eso sí, sin comprometer la elegancia y sofisticación de nuestras manos.

Si estás buscando inspiración para tu próxima cita en el salón de uñas, no dejes pasar estos diseños de uñas que aportan aire fresco a las manos y ayudan a destacar tu personalidad.

Uñas con cristales de los 90

Los 90 están de vuelta y lo hacen también en el nail art. Las uñas con cristales recuerdan a los accesorios brillantes de aquella querida década y son perfectas para aquellas que aman agregar un toque glam a sus uñas. Contrario a lo que pueda parecer, estas uñas no necesitan más que una base neutra o transparente sobre la cual cristales pequeños, estratégicamente colocados, nos ayuden a lograr unas uñas elegantes sin caer en lo recargado.

Uñas cafés con detalles minimalistas

El café es el color estrella del otoño y en las uñas siempre está buscando reinventarse para regalarnos diseños únicos y creativos. Si lo tuyo son las uñas discretas, pero quieres algo más allá que un simple esmalte café, apuesta por incluir elementos minimalistas en tu diseño: finas líneas o pequeñas figuras geométricas; de esta forma aportarás frescura y sofisticación a tu manicure sin que se vea muy sencillo.

Uñas con lunares

Este clásico se está convirtiendo en el favorito de muchas celebridades. Si bien fue el diseño del verano, este octubre 2025 sigue siendo tendencia y acompañando muchas uñas. Puedes apostar por ellas en contraste blanco y negro, sobre bases en tonos nude o incluso cafés para continuar con el patrón de colores de otoño.

Uñas carey

Inspiradas en el efecto de las gafas y accesorios que a su vez buscan recrear la textura de los caparazones de las tortugas, las uñas carey mezclan tonos marrón, ámbar y dorados para lograr ese patrón tan elegante sobre las uñas. Este efecto aporta dinamismo, así que es ideal para quienes buscan algo llamativo, pero no exagerado, mientras desean apostar por un look otoñal.

Uñas cow print

El estampado de vaca se resiste a pasar de moda y este octubre se mantiene como tendencia. Puede lucirse en blanco y negro tradicional o con variaciones en tonos beige y cafés para darles un giro más otoñal y creativo. El cowprint es atrevido, divertido y, al mismo tiempo, rejuvenecedor, pues rompe con la rutina de los diseños clásicos.

Octubre 2025 se pinta de creatividad y frescura con estas cinco tendencias de uñas que combinan lo clásico con lo moderno: desde cristales noventeros hasta texturas creativas, seguramente alguna se adaptará a tu estilo.