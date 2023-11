Este es el tono de castaño que será ideal para pieles morenas y que estará de moda en 2024

Ahora que el año está por terminar, también se han revelado cuáles serán las principales tendencias en tintes de cabello que predominarán para el 2024 y, una de ellas, se convertirá también en el tono ideal de castaño para las mujeres de pieles morenas. Así que si este es tu caso y quieres saber de cuál se trata, quédate leyendo que te diremos todos los detalles.

Varios expertos ya han adelantado que los castaños seguirán siendo uno de los más pedidos por las mujeres en los salones de belleza, sin embargo, debes saber también que habrá un tono en especial que reinará para la próxima temporada, y se trata del color Expensive Brunette.

Expensive Brunette: el castaño ideal para las morenas

Por si no lo sabías, este castaño tiene una coloración más relajada de tonos claros y deja mucho cabello oscuro, según Franck Provost, y le queda muy bien a las mujeres de piel morena, aunque también pueden usarlos las chicas con melena rubia o cobriza. Por lo que es un color que se adapta muy bien a casi todas las mujeres.

El tono Expensive Brunette es un tono de castaño que brinda un acabado muy natural Pinterest

¿Pero que es exactamente el Expensive Brunette? Pues consiste en llevar tu pelo en su tono natural, pero dándole un toque de color con baby ights y un balance de colores, buscando el equilibrio entre las zonas oscuras y claras de tu melena, por lo que esta se vería en algunas partes con diferentes tonos de café, con un acabado muy natural.

Además, resulta ser un tono que le brinda al cabello castaño o moreno un aspecto sedoso y brillante, haciendo que se vea bien hidratado y saludable al mismo tiempo.

Sin embargo, esta no es la única ventaja de esta tonalidad, pues no es necesario realizar una decoloración en el pelo previo a aplicarlo, por lo que no gastarás demasiado tiempo en caso de que optes por este tono.

El tono Expensive Brunette queda muy bien en mujeres de piel morena, así como en melenas rubias o cobrizas Pinterest

Aunque, si te vas a decantar por esta tendencia, solo toma en cuenta que debes acudir con un colorista o experto para que lo realice, pues este no es un color que se recomiende aplicar de forma casera, sino de la mano de un profesional, para obtener el mejor resultado.

También, para lucir este castaño, es necesario aplicar una buena mascarilla de vez en cuando, así como realizarte un corte de cabello que saque a relucir al máximo tu look, como un despunte o un corte con capas.