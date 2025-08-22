Suscríbete
¿Qué perfume para mujer huele rico y dura todo el día? Estas fragancias son elegantes y clásicas

Si quieres probar un nuevo perfume que sea ideal para tu personalidad, debes probar estas ideas.

August 22, 2025 
Karen Luna
como elegir un perfume.jpg

Getty Images

Si eres de las que ama salir de casa con ese aroma que lo dice todo, seguro te has preguntado más de una vez: ¿qué perfume para mujer huele rico y además dura todo el día? Créeme, yo también he pasado por esa búsqueda interminable. Queremos que el perfume sea elegante, siga ahí incluso después de una jornada completa. ¡La buena noticia es que sí existen esas joyas que combinan aroma delicioso!

Hoy te comparto cuatro perfumes que me han conquistado y que estoy segura pueden convertirse en tus mejores aliados.

Authentic Beauty Concept Eau de Toilette

Este perfume es como ese vestido que nunca te falla porque tiene un aroma limpio y fresco, con un aire versátil que se adapta a cualquier ocasión. Lo usé un día de oficina y, para mi sorpresa, todavía podía sentirlo al final de la tarde. Es ligero, no empalaga y justo por eso me encanta: huele a elegancia sin esfuerzo.

Captura de pantalla 2025-08-22 a la(s) 10.51.46 a.m..png

Authentic Beauty Concept Eau de Toilette.

Cortesía

Miss Dios perfume

Debo confesar que al principio no confiaba mucho en un perfume sólido, pero el de Miss Dios me ganó. Tiene un formato pequeño, ideal para llevar en la bolsa. Sus notas delicadas y románticas, me recuerdan a esos días en los que quieres sentirte coqueta sin necesidad de exagerar, justo en una cita o momentos íntimos.

Captura de pantalla 2025-08-22 a la(s) 10.55.16 a.m..png

Miss Dios perfume

Cortesía

Jo Malone English Pear & Freesia

Hay algo en Jo Malone English Pear & Freesia que me hace sentir como si estuviera en un jardín elegante después de la lluvia. La mezcla de pera madura con fresia es fresca, pero con ese toque refinado que enamora. Me encanta porque no es un perfume que grita, es más bien un susurro que todos notan.

Captura de pantalla 2025-08-22 a la(s) 10.56.26 a.m..png

Jo Malone English Pear & Freesia.

Cortesía

Coco Mademoiselle Eau de Toilette de CHANEL

Hablar de perfumes que huelen rico y duran todo el día sin mencionar a Coco Mademoiselle de CHANEL sería imposible. Es uno de esos aromas que reconoces al instante por su frescura y sensualidad. Cada vez que lo uso, alguien me pregunta qué perfume llevo. ¡Además, su fijación es increíble, lo aplico en la mañana y todavía siento su rastro por la noche!

Más allá de la duración o de qué tan rico huelen, lo que me fascina de estos perfumes es que se vuelven parte de tu historia. Elegir una fragancia es elegir cómo quieres que te recuerden y créeme, cualquiera de estas opciones es una apuesta segura para dejar huella.

