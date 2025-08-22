Suscríbete
Realeza

María de Dinamarca rompe el silencio con un comentario inusual sobre sus cuatro hijos

La reina María de Dinamarca sorprendió al revelar el lugar en el que habitualmente pasan tiempo sus cuatro hijos, ofreciendo una inusual perspectiva de su vida familiar.

August 22, 2025 • 
Melisa Velázquez
La confesión de María de Dinamarca sobre sus cuatro hijos

Getty Images

La reina María de Dinamarca y su esposo, el rey Federico, son padres de cuatro hijos: el príncipe heredero Christian de 19 años, la princesa Isabel de 18, y los gemelos Vicente y Josefina de 14.

Y durante una reciente entrevista, reveló un detalle muy especial sobre la convivencia familiar con sus hijos, y lo que más disfrutan hacer juntos.

Durante su participación en el programa de televisión DR1 de Dinamarca, el pasado 19 de agosto, la reina de 53 años le mostró al diseñador danés, Søren Vester, los hermosos jardínes del Palacio de Fredensborg, la residencia oficial donde pasan las vacaciones de verano.

Durante su conversación, María de Dinamarca, reveló que ese es precisamente el lugar favorito de sus cuatro hijos:

Nuestros hijos pasan mucho tiempo al aire libre. No creo que piensen: ‘Ahora voy a salir a la naturaleza’. Creen que es agradable tomar aire fresco y hacer ejercicio en la naturaleza”, dijo la Reina María.

El amor por la naturaleza y los deportes de los hijos de María de Dinamarca

Se dice que así como Kate Middleton y el príncipe William, impulsan a sus hijos a practicar deportes y disfrutar la naturaleza, la reina María de Dinamarca y su esposo Federico, buscan que sus hijos también practiquen deportes.

En junio, la familia de seis personas salió con todas sus fuerzas para apoyar la Carrera Real anual, un festival de ejercicio que se celebra en cinco ciudades danesas. La Carrera Real se creó para celebrar el 50.º cumpleaños del rey Federico en 2018 y se ha mantenido como tradición desde entonces, con más de 97.500 participantes este año.

La carrera popular es parte de la campaña Move for Life del país, que tiene como objetivo hacer de Dinamarca la nación más activa del mundo, y toda la familia se calzó las zapatillas para participar.

casa real de Dinamarca
Melisa Velázquez
