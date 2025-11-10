¿Existen tintes naturales que aporten un efecto antiedad? 6 tonos que suavizan las arrugas de los ojos

Los expertos en colorimetría coinciden en que el color del pelo influye directamente en la edad que aparentamos, pues mientras que los tonos demasiado oscuros pueden endurecer nuestra expresión y marcar las líneas, los tonos con matices cálidos aportan luminosidad y un efecto antiedad de manera natural.

La buena noticia es que existen tintes naturales que pueden ayudarte a conseguir una apariencia juvenil, sin las consecuencias de los daños que pueden generar los tintes con amoníaco.

Tintes naturales que aportan efecto antiedad

Los tintes naturales se caracterizan por ser colorantes elaborados a base de ingredientes naturales, sin químicos agresivos como el amoníaco, peróxidos o parabenos, que se encuentran en los tintes convencionales.

Su principal función es dar color al pelo, mientras lo cuidan y aportan nutrientes a tu melena para cuidar el cuero cabelludo y el medio ambiente. Estos son algunos tonos de tintes naturales que pueden ayudarte a conseguir un look antiedad.

Henna

Es uno de los tintes más populares y antiguos del mundo, que se hace a base de hojas secas y barro, se caracteriza porque no penetra la fibra capilar, solo la recubre con hermosos matices rojizos.

El tono rojizo dependerá del color natural del pelo, entre más claro sea, más rijoso se verá, si es oscuro, se pueden conseguir reflejos.

Manzanilla

Es uno de los remedios naturales más usados para aclarar el pelo, darle brillo y realzar su luminosidad de forma natural, ya que contiene pigmentos naturales llamados apignea y azuleno, que ayuda a aclarar la melena de manera gradual, y funciona de maravilla en tonos claros como el rubio o el castaño claro.

Café o té negro

Tanto el café como el té negro contienen taninos y pigmentos naturales que se adhieren a la cutícula del pelo, que ayudan a dar un tono chocolate o castaño cálido, además de una tonalidad profunda con mucho brillo y suavidad, que además le delvuelven juventud a la melena y luminosudad al rostro.

Cáscara de nuez o cacao

Estos ingredientes son perfectos para quienes buscan darle fuerza y un toque de elegancia a su melena oscura, la cáscara de nuez o cacao, son ricos en pigmentos naturales y antioxidantes que aportan tonos marrones intensos, reflejos cálidos y un brillo saludable.

Remolacha o hibisco

Si sueñas con darle a tu cabello un toque rojizo, vibrante y saludable sin recurrir a productos químicos, la remolacha y el hibisco son dos aliados naturales que transforman el color y el brillo de tu melena de forma suave y progresiva.

La remolacha contiene betacianinas y el hibisco antocianinas, activos que tiñen la superficie del pelo con matices rojizos, burdeos o violáceos según el tono base.

En resumen, los tintes naturales no sólo tiñen, también cuidan, protegen y rejuvenecen el pelo desde la raíz hasta las puntas.

