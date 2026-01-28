Fáciles de peinar: Conoce los 10 cortes de pelo que sí favorecen a partir de los 40

A pesar de que a cualquier edad el corte de pelo se convierte en una herramienta que nos ayude a reafirmar nuestro estilo y embellecer nuestra imagen, a los 40 este adquiere una importancia vital, pues no solo será el aliado para ayudarnos a proyectar frescura, sino que también se convertirá en un instrumento mediante el cual podremos estar listas para salir a nuestra jornada diaria sin tener que invertir mucho tiempo frente al espejo.

Y es que muchas veces, en este periodo de vida, estamos con la agenda llena, entre el trabajo, los pendientes del hogar o los hijos, que el tiempo parece irse como agua y lo que buscamos, además de un aliado de belleza, es un estilo que sea fácil de llevar. La buena noticia es que existen cortes de pelo que son fáciles de peinar y que nos ayudan a rejuvenecer al mismo tiempo.

Long bob

Este corte es, en definitiva, uno de los favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo, gracias a que su longitud permite peinarlo en diferentes formas, así como lucirlo con varias texturas, convirtiéndose en más que un aliado rejuvenecedor, sino en un estilo versátil que nos ayuda a estilizar el rostro y resaltar nuestra belleza.

Blunt

El corte blunt suele caracterizarse por ser un estilo recto y definido; por esta razón se ha convertido en el favorito de aquellas mujeres con pelo fino, pues logra crear una sensación de mayor densidad en el pelo, haciéndolo al mismo tiempo un corte muy sencillo de peinar.

Este estilo está sumamente asociado con el minimalismo, así que si tú eres amante de esta corriente estética en tu imagen, no dudes por optar por él.

Pixie

El corte pixie se ha convertido en un gran aliado de aquellas mujeres que buscan un corte de pelo que realmente sea práctico. La estructura de este estilo suele ser muy corta, por lo que ayuda a mantener el rostro despejado, promoviendo la iluminación sobre él; resalta los pómulos y gracias a esto es que podemos crear la ilusión visual de una cara más refinada.

Puede adaptarse a la perfección a melenas lacias y onduladas, así como a estilos con textura y flequillo.

Shaggy

El shaggy se ha convertido en el corte favorito de aquellas que apuestan por los estilos relajados pero modernos. Gracias a sus capas, que suelen ser desordenadas, es que este corte aporta volumen y dinamismo sobre la melena, logrando que la caída y textura natural de esta logren acomodarse para que se vea estilizado sin la necesidad de recurrir a ningún tipo de peinado o tratamiento especial.

Bob clásico

Este es un clásico que toda la vida será considerado elegante y atemporal. Su longitud llega a la altura de la mandíbula o unos milímetros por debajo de ella en un corte pulido y recto que se ha convertido en sinónimo de sofisticación. Es un gran aliado para aquellas mujeres que cuentan con pelo lacio, ya que no requiere de ningún tipo de estilizado en específico para lucir impecable.

Bob texturizado

Esta versión remasterizada del clásico bob llegó para convertirse en una de las grandes tendencias del año para aquellas que buscan un estilo fresco y relajado. No solo es un corte que rejuvenece visualmente nuestro rostro, sino que también resulta sumamente práctico, pues no requiere de ninguna herramienta de calor para estilizarlo; por sí solo logrará crear movimiento en la melena para lograr un estilo desenfadado.

Corte con capas largas

Las capas largas se han convertido en una gran alternativa para enmarcar el rostro sin comprometer la longitud de nuestra melena. Este estilo no solo es fácil de peinar, sino que también hará que el pelo tenga movimiento, lo que se traduce en un estilo con vida y cuerpo.

Melena XL

Las melenas largas también cuentan con un lugar importante dentro de los cortes de pelo rejuvenecedores y fáciles de peinar. Gracias a la densidad capilar que suelen tener, pueden convertirse en grandes aliadas para lucir peinados sencillos como moños, trenzas o coletas, estilos que no requieren de mucho tiempo para realizarse y verse increíbles. Sin embargo, su belleza radica en la capacidad de lucir el pelo suelto y con su textura natural, para lo que únicamente necesitarán un poco de aceite para pelo y fijador.

Corte midi

Las melenas medianas, que suelen rondar entre el lob y el clavicut, se han convertido en los cortes de pelo más prácticos y favorecedores en los últimos tiempos. La razón es que su longitud permite estilizar el pelo en recogidos sencillos o incluso llevar el pelo suelto sin tener que invertir demasiado tiempo en arreglarlo.

Estos cortes también son asociados con las imágenes minimalistas, por lo que son perfectos para aquellas mujeres que buscan proyectar una imagen limpia, elegante y refinada.

Bob asimétrico

El bob asimétrico se ha convertido en un estilo moderno y único, pues muy pocas mujeres se atreven a probarlo y aquellas que lo hacen cometen un gran acierto, pues es la forma más creativa de llevar un estilo corto con longitud. Aunque este corte es muy sencillo de peinar y estilizar; la recomendación es realizarlo únicamente sobre melenas con textura de pelo fino y lacio para evitar contratiempos como el aspecto pesado.

Estos cortes de pelo sí favorecen a partir de los 40 y no solo eso, también cuentan con la gran ventaja de ser fáciles de peinar. Así que si estabas buscando opciones rejuvenecedoras para tu próxima visita al salón de belleza, considera estas opciones que te ahorrarán horas frente al espejo y te harán lucir impecable, así como más bella de lo que ya eres.