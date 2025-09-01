Suscríbete
Belleza

Georgina Rodríguez reinventa las uñas francesas en el Festival de Cine de Venecia

Georgina Rodríguez sorprendió con un detalle beauty que se robó las miradas, hablamos de las french nails.

August 31, 2025 • 
Karen Luna
Rutina de Georgina Rodríguez para abdomen plano

Georgina Rodríguez reinventa las uñas francesas en el Festival de Cine de Venecia

Getty Images

El Festival de Cine de Venecia siempre ha sido sinónimo de glamour. Los vestidos, las joyas y los beauty looks que vemos en su alfombra roja terminan marcando tendencia para todo el año. Pero esta vez, más allá de los vestidos de alta costura, hubo un detalle que no pasó desapercibido: el manicure francés reinventado de Georgina Rodríguez.

La modelo y empresaria llegó a la cita con un look impecable, pero fueron sus uñas las que terminaron de sellar esa imagen de elegancia moderna que tanto la caracteriza.

Georgina Rodríguez y su versión del francés clásico

El french manicure nunca pasa de moda, pero es cierto que, si se lleva en su versión más clásica, puede resultar demasiado predecible. Georgina lo sabe, y en Venecia decidió darle un giro actual con uñas en forma almendrada, base nude impecable y puntas en acabado blanco.

Ese pequeño cambio fue suficiente para elevar por completo su estilo: discreto pero sofisticado, con un brillo sutil que captaba la luz en cada gesto. En pocas palabras, un manicure pensado para una alfombra roja pero adaptable a la vida real.

La uñas francesas conquistan el 2025

Lo interesante de este look es que confirma la nueva ola de uñas francesas modernas que este año lejos de limitarse al blanco clásico, ahora las vemos con tonos dorados, plateados o incluso con toques de glitter. La clave está en mantener la base natural, pero jugar con la línea en la punta para lograr un contraste elegante.

Justo, la versión de Georgina es perfecta porque no es recargada, así que no roba protagonismo a su outfit, pero sí aporta ese detalle lindo que nos conquistó a todos.

En Venecia, Georgina Rodríguez demostró que las uñas francesas son un clásico que tiene mucho que ofrecernos si se sabemos usarlas.

Lo que más inspira de su elección es esa capacidad de jugar con un diseño tan conocido y volverlo fresco, sin perder la esencia de lo chic y si algo nos deja claro este festival es que, en 2025, las uñas francesas seguirán siendo un clásico… pero con un twist.

Karen Luna
