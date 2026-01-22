¡Hola corte bob! 5 cortes de pelo que más favorecen en este momento y están de moda

Sí, el corte bob es ese estilo que nunca pasa de moda; sin embargo, este 2026 llega como una de las propuestas reinventadas que todas queremos lucir en nuestra melena. A finales del año pasado era bastante obvio que el bob regresaría para convertirse en uno de los favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo; por esta razón, varias celebridades comenzaron a apostar por él de cara al año nuevo.

Según expertos en belleza, el movimiento, la textura y el acabado natural serán factores que estarán dominando las tendencias capilares a lo largo de este año, y el bob no hará excepción a estas reglas; más bien buscará adaptarse para acompañarnos en un cambio de imagen que no solo sea favorecedor, sino que también esté de moda. Estos son los cinco cortes de pelo estilo bob que estarán dominando los salones estos días y debes lucir ¡ya!

Corte bob texturizado

Uno de los preferidos por muchas, especialmente luego de que Emma Stone lo luciera de forma impecable, elegante y refinada durante su participación en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026.

Este corte de pelo se caracteriza por agregar capas suaves en la zona de las puntas que aporten movimiento y volumen a la melena para dejar atrás el famoso efecto casco y la sensación de pesadez que el corte clásico solía dejar en algunas melenas.

Bob francés

Corto, con movimiento y muchísima personalidad, el french bob es el corte de las chicas que apuestan por una imagen elegante pero relajada. Normalmente, este estilo suele llegar a la altura de la mandíbula o unos centímetros más arriba, logrando que sus capas logren volumen y una apariencia refinada sobre la melena. Al ser un estilo corto, es la opción ideal para lograr estilizar zonas como el cuello, realzar nuestros pómulos y crear la ilusión visual de un rostro más refinado y pequeño.

Bob italiano

Este corte, a pesar de tener una estructura pulida, también cuenta con cierta cantidad de capas estratégicas que ayudan a proyectar sobre él un movimiento controlado. Este estilo nos recuerda a los peinados cortos retro, pero sin llegar a ser extremadamente elaborados. Suele caracterizarse por llevar puntas ligeramente visibles que se peinan con una caída que resulte elegante y favorecedora para el rostro.

Este corte para lucir impecable sí necesita cierto mantenimiento y estilizado, por lo que te recomendamos llevarlos si tu melena natural es de textura lacia.

Lob con capas largas

El long bob se ha convertido en uno de los estilos clásicos favoritos de muchas mujeres; sin embargo, este 2026 deja de lado su versión recta para apostar por incluir capas en su estructura, logrando que la melena tenga mayor fluidez y ligereza. Hailey Bieber es una de las principales usuarias de este estilo, dejando claro que, a pesar de haberse reinventado para estar a la moda, no perderá su sinónimo de minimalismo.

Corte bixie

Si lo tuyo es probar algo completamente nuevo y arriesgado, el bixie, un corte de pelo que funciona la estructura del bob con el pixie, se convierte en la elección perfecta para apostar por un cambio de imagen.

Este corte contiene en su estructura muchísima textura, por lo que aporta volumen en la parte superior del pelo para lograr un acabado desenfadado. Gracias a esta característica es que se ha convertido en el corte ideal para rejuvenecer nuestras facciones y aportar sobre el rostro una apariencia fresca.

Ahora que ya sabes que el corte bob será el gran aliado rejuvenecedor de este año, tienes en tu poder cinco cortes de pelo que te ayudarán a llevarlo de manera fresca, elegante y sumamente favorecedora.