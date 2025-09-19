¡Hola otoño! 5 diseños de uñas calabaza, el manicure para unas manos frescas y femeninas

El otoño no solo se disfruta en el aire fresco, los postres y los colores de la temporada, sino también en los pequeños detalles que nos ayudan a complementar nuestra apariencia para recibir una de las temporadas más bonitas del año. Como cada año, el mundo del nail art se alista para recibir la temporada con diseños de uñas innovadores y creativos. Este año, las uñas calabaza regresan a ser protagonistas y una de las ideas en uñas más pedidas por su capacidad de combinar feminidad, frescura y temática para recibir la temporada.

Desde estilos minimalistas hasta propuestas más elaboradas, estos diseños de uñas son la opción perfecta para darle la bienvenida al otoño, e incluso algunos ya se van perfilando para recibir Halloween. ¿Estás lista para inspirarte con ellos?

Uñas calabazas blancas

Si estás buscando un acabado delicado y elegante que salga del típico patrón de la paleta de tonos anaranjados, esta idea es lo que estás buscando. La idea de este diseño es apostar por trazar calabazas en color blanco sobre una base nude, beige o natural para lograr un efecto limpio y femenino. Estas uñas combinan con todo y resultan ser la compañía perfecta de varios looks otoñales.

Uñas calabaza con cat eye

El efecto cat eye ha sido la sensación del año, ya que en todos los diseños de uñas lo podemos ver empleado. Para la temporada del otoño, no vamos a hacer una excepción, pues se suma al arte de las calabazas para acompañarlas, aportando sobre ellas luminosidad y movimiento. La idea de este diseño, además de reinventar la figura de las calabacitas, es apostar por una apariencia muy delicada y femenina, así como cute. Si tu intención es apostar por un diseño muy girly y rejuvenecedor, esta idea es tu opción.

Uñas Halloween con calabazas

Para las amantes de lo spooky y de todas aquellas que ya quieran incluir elementos de Halloween sobre sus diseños, apostar por esta idea es tu mejor opción. Este diseño se compone principalmente de elementos alusivos a la festividad como arañas, telarañas, fantasmas y, por supuesto, calabazas. Dichos elementos se complementan con la paleta típica de la temporada: morado, naranja, verde… Sin embargo, puedes jugar con ella para dirigirla a un diseño más otoñal si aún no quieres que tu manicure luzca completamente dirigido al Halloween.

Uñas minimalistas

Si lo tuyo no es la decoración extrema y tienes preferencia por los diseños de uñas minimalistas, no te preocupes que también hay una opción para ti. Esta consiste en recurrir al trazo de estos simpáticos frutos otoñales; sin embargo, solamente sobre una uña que sirva de distinción. Puedes apostar por dibujar solo una calabacita sobre tu uña o apostar por incluir tres piezas para darles mayor visibilidad.

Uñas francesas con calabazas

Sí, las uñas francesas también pueden ser adaptadas a un diseño de uñas para el otoño. Bastará con sustituir el clásico trazo blanco en el borde de las uñas por la forma de calabazas en forma de corazón. Esta idea es sumamente femenina, original y delicada, la opción perfecta para aquellas mujeres que desean apostar por una manicura refinada y más discreta, pero sin renunciar al espíritu del festejo.

Los diseños de uña calabaza inauguran de forma oficial la temporada del otoño y la temporada spooky. Desde diseños minimalistas u opciones más cargadas de detalle, estas uñas son la alternativa perfecta para apostar por unas uñas femeninas y frescas que le den la bienvenida a la mejor temporada del año.