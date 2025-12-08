Kylie Jenner luce el manicure elegante que debes probar esta Navidad: las uñas con cuadros

Cada diciembre, las tendencias de nail art se inundan de brillos, rojos intensos, verdes metálicos y acabados festivos. Sin embargo, Kylie Jenner acaba de demostrar que la elegancia navideña también puede venir en versión minimalista. La empresaria compartió por lo alto su nuevo manicure para recibir el mes; cortesía de su manicurista de cabecera, la gran Zola Ganzorigt, plasmó sobre las uñas de la también modelo un diseño inspirado en una de las tendencias de la temporada: las uñas tartán. El diseño plaid que Zola realizó en Jenner combina tonos cálidos y trazos que estilizan visualmente los dedos; y aunque seguramente, previo a la Navidad, nos sorprendan con un diseño nuevo, esta alternativa ya se está perfilando como una de las propuestas más sofisticadas para llevar este diciembre.

Uñas con cuadros: el diseño elegante que vuelve esta Navidad

El plaid, mejor conocido como tartán, es un clásico del invierno: lo vemos en bufandas, abrigos, prendas, conjuntos… Este año se posiciona para ser una textura que se imite también en el mundo de las uñas, y Kaylie es una de las primeras celebs en apostar por él.

En tonos terracota, café, beige, ámbar y lila, este diseño de uñas destaca por su sutil transparencia y su acabado glossy, que nos recuerda al brillo de un vidrio tintado, elegante y delicado.

Este manicure elegante y versátil es una increíble apuesta para aquellas que desean llevarlo con atuendos o estilos “cozy” durante estas fiestas.

¿Por qué este manicure es una gran opción navideña?

Las uñas tartán de Kylie no solo son una tendencia; una de las razones por las que se convierten en una gran alternativa para llevarlas esta temporada de fiestas es porque son unas uñas que nos ayudan a favorecer la apariencia de la mano.

El estampado que las conforma logra crear la ilusión óptica de alargamiento en la uña, así como de los dedos y la mano. Otra ventaja que ofrecen es la forma; al ser almendrada, estiliza y suaviza la apariencia general de la mano. Contrario a otros diseños de tratan que podemos encontrar, esta propuesta apuesta por darle protagonismo al acabado translúcido, lo que logra un diseño ligero, sin nada de saturación para mantener la elegancia.

Cómo lograr este diseño en casa

Replicar estas uñas es sencillo, y para lograrlo necesitarás una base nude translúcida y colores cálidos que no sean muy saturados.

Si vas a recurrir al uso de productos en gel, es vital preparar antes de hacer el diseño la uña. Una vez realizado este paso, aplica una capa de gel traslúcido en tono nude; sin curar en lámpara, vas a realizar trazos a lo largo y ancho de las uñas en color café, beige, ámbar, azul y morado.

Con una gama de colores similar a la base, vas a trazar líneas muy finas para lograr el efecto cruzado y característico del tarán. Una vez satisfecha con el resultado, cura en lámpara y cubre el diseño con una capa de top coat. Para potenciar la apariencia elegante y hacer que tu diseño luzca estilizado, apuesta por unas uñas almendra o con punta coffin.

El manicure de Kylie Jenner confirma que la elegancia navideña siempre implica lucir mucho glitter o recurrir a diseños clásicos con el básico rojo. Este diseño aporta un toque moderno, discreto y sofisticado que funcionará perfectamente con cualquier look festivo. ¿Te animarás a llevarlo?