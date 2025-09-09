Las uñas estrellas que Dua Lipa pone de moda y rejuvenecen las manos al instante sin importar la edad

Hace unas semanas, Dua Lipa celebraba su cumpleaños número 30 apostando por un diseño de uñas psicodélico y maximalista, posicionándose como la nueva celebridad que marca tendencia e inspira con cada set de uñas nuevo y ya no solo en el ámbito musical o de la moda. Durante su paso por Toronto el fin de semana pasado, la cantante compartió el manicure que la acompaña y que ya está conquistando las redes: las uñas estrellas, un diseño fresco, versátil y fácil de llevar.

¿Cómo son las uñas estrelladas?

En el mundo de las uñas, la creatividad no suele tener límites y las estrellas son un elemento muy recurrente en el arte y pincel de las manicuristas. Sin embargo, el diseño que eligió Dua se distingue por la elección de una base nude con la que alarga visualmente sus dedos, aportando sofisticación a sus manos, sobre la que se dibujaron estrellas en color negro con un acomodo creativo, moderno y juvenil. Este diseño es definitivamente el contraste perfecto entre lo discreto y lo llamativo, el aliado perfecto tanto para un evento casual como uno formal (incluso una noche de conciertos o un tour completo).

El diseño de uñas de Dua Lipa consta de cuatro estrellas negras. Instagram @dualipa

¿Por qué rejuvenecen las manos?

Las uñas con estrellas no solo son un elemento recurrente en las uñas por su estética, sino también porque tienen el poder de estilizar nuestras manos, especialmente si se opta por ellas en acabados diferentes: cat eye, efecto cromo, nail art, etcétera. Recordemos que el color nude crea un efecto de piel uniforme y luminosa, por lo que es el tono comodín de aquellas que no saben qué diseño elegir o de quienes apuestan por unas uñas elegantes y discretas. Al combinarse ambos elementos, se logra un diseño que atrae la atención hacia las uñas, restando protagonismo a signos de la edad, manchitas o pequeñas imperfecciones que podamos tener sobre la piel de las manos.

¿Cómo incluir estrellas en mi próximo set de uñas?

El diseño de Dua se compone de cuatro estrellas: dos grandes a los extremos de las uñas y dos pequeñas entre los espacios que los picos que las primeras generan. Sin embargo, tú puedes optar por llevarlas en un diseño que se adapte a tus necesidades y personalidad.

Uñas con estrellas

Existen los diseños minimalistas donde puedes optar por la inclusión de estrellas pequeñas y dispersas sobre la superficie de la uña. Estas pueden ser el color blanco para darle ese toque etéreo y elegante.

Uñas con efecto cromo

Puedes apostar por ellas en diseños con glitter o incluso llevarlas con textura cromática para darle un brillo sin igual a tu diseño. Si así lo prefieres, puedes incluir un poco de relieve sobre ellas o lucirlas de forma uniforme.

Uñas con acetatos

Estas decoraciones pueden aportar mucho brillo a tu diseño; gracias al material con el que están hechas y a la practicidad de que ya tienen la forma estrellada, son perfectas para incluirlas en diseños minimalistas, encapsulados o algo mucho más elaborado.

Las uñas estrellas de Dua Lipa confirman que el manicure puede ser la forma más sencilla pero efectiva de ayudarnos a rejuvenecer las manos y elevar cualquier look. No dudes ni por un segundo en apostar por este diseño versátil que combina con todo en otoño, y atrévete a lucir un set de uñas modernas y sofisticadas a cualquier edad.