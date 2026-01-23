Suscríbete
Lavender nails: 6 diseños elegantes y sofisticados para lucir el tono pastel más bonito de la primavera 2026

Delicado, femenino y sorprendentemente versátil, el lavanda se consolida como el tono pastel protagonista de la primavera 2026 que también estiliza las manos.

Enero 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
En un año donde los tonos neutros y naturales se posicionan como los grandes favoritos para llevar manicuras impecables y sofisticados, los tonos lavanda se posicionan como una gran opción para quienes prefieren dar un toque de color a sus uñas.

Los matices fríos de las lavender nails, son perfectos para crear diseños que combinan elegancia, modernidad y un aire etéreo que es perfecto para la temporada primaveral, una forma de llevar los tonos pastel con elegancia.

Diseños de uñas lavanda para un manicure elegante y sofisticado que rejuvenece y estiliza las manos

Desde acabados minimalistas hasta propuestas más sofisticadas, las lavender nails confirman que este color es capaz de elevar cualquier look con sutileza. Estas son algunas de las propuestas más bonitas de llevar este tono pastel con estilo.

Lavanda neutro

Si prefieres una manicura impecable y sin efectos, este tono lavanda es la elección ideal: limpio, delicado y atemporal. Su acabado pulido aporta elegancia y sofisticación en cualquier ocasión, realzando la belleza de las manos de forma natural y sutil.

Lavanda lechoso

Se trata de una versión del clásico milky white, pero con un sutil tono de color lavanda que aporta un look pulido y sofisticado, ideal para quienes buscan un look discreto y atemporal que estiliza las manos sin esfuerzo.

Lavanda con efecto cat eye

Si prefieres agregar un sutil brillo a las uñas lavanda, puedes agregar el efecto cat eye, su efecto magnético creará uñas sofisticadas y elegantes que no pasarán desapercibidos por su brillo encantador.

Lavanda glaseada

Una de las tendencias más fuertes del 2026, son los acabados glaseados, ya que le dan un brillo sutil y natural a las uñas, para un efecto antiedad instantáneo que luce elegante y sofisticado a partes iguales.

Lavanda con detalles minimalistas

Si prefieres un diseño más creativo y llamativo, puedes agregar pequeños detalles minimalistas en tonos dorados o plateados que elevan la belleza de tu look y dan un acabado femenino.

Lavanda cromado

Si prefieres un acabado futurista y contemporáneo, apuesta por un acabado cromado a las uñas, su sutil acabado metálico llamará la atención sin perder elegancia.

En primavera 2026, las lavender nails se posicionan como una declaración de estilo discreta pero poderosa.

Melisa Velázquez
