Letizia Ortiz reinventa las uñas princesa que son clásicas y perfectas para rejuvenecer las manos

La reina Letizia se ha hecho famosa por lucir uñas limpias e impecables sin color y al natural; sin embargo, en algunas ocasiones especiales, opta por llevar un manicure minimalista como las uñas princesa, una tendencia cada vez más usada entre las mujeres de la realeza.

¿Cómo son las uñas princesa y por qué están en tendencia?

Las uñas princesa se caracterizan por mantener un largo corto con tonos nude ligeramente brillantes, que aportan luminosidad a la piel, logrando un efecto visualmente más rejuvenecedor al instante.

La primera royal en poner en tendencia las uñas princesa, fue la princesa Diana en la década de los 90, Kate Middleton y Meghan Markle han seguido al pie de la letra esta regla impuesta por la reina Isabel II, que también se hizo famosa por su manicure en tono rosa palo.

Mientras tanto, Letizia pone su propio estilo a las uñas princesa, siguiendo la regla al llevarlas cortas, pero con un tono blanco translúcido que rejuvenece sus manos al instante con elegancia.

Uñas princesa de la reina Letizia Getty Images

¿Por qué las uñas princesa están en tendencia?

La manicurista de celebridades, Michelle Class, asegura que la belleza de estas uñas por su simplicidad y elegancia, las han hecho las favoritas de las celebridades.

“Son bonitas y siempre un poco delicadas, como un cuento de hadas moderno con manicura. Además combinan con todo, un traje elegante, vaqueros vintage, un vestido de novia… las opciones son infinitas”.

Class asegura que las uñas princesas son perfectas a cualquier edad por su efecto rejuvenecedor que también transmite una hermosa sensación de lujo y buen gusto, sin llegar a ser aburridas o simples.

Para darles un toque aún más elegante a estas uñas princesa, la especialista recomienda recurrir a la forma, pero siempre manteniendo un largo corto. Las formas almendradas, ovaladas o cuadradas cónicas, son ideales para que la uñas princesas tengan un efecto más elegante y sofisticado.