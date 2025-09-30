Lisa impone moda con las uñas cortas más elegantes en Paris Fashion Week

En París todo parece mágico, pero el pasado 30 de septiembre de 2025 el Louvre se convirtió en el escenario perfecto para un momento que mezcló moda, música y estilo en estado puro. Lalisa Manobal, mejor conocida como Lisa, llegó al desfile de Louis Vuitton Womenswear Spring/Summer 2026 como parte de la Paris Fashion Week, y no hubo cámara que no se girara hacia ella. Sí, su look completo fue impecable, pero lo que terminó robándose la conversación fueron sus uñas cortas en rosa pastel, un detalle delicado que, curiosamente, marcó tendencia de inmediato.

El detalle beauty que conquistó París

Me impresionó la naturalidad con la que Lisa suele apropiarse de cada espacio. Mientras otras invitadas buscaban deslumbrar con accesorios recargados o estilismos dramáticos, ella apostó por la sencillez más refinada. Sus uñas, cortas y perfectamente esmaltadas en un rosa suave, tenían esa vibra de feminidad fresca que se siente actual, elegante y nada pretenciosa. Fue como un guiño de “menos es más” en medio de la majestuosidad del Louvre.

Lo más interesante es cómo este pequeño detalle no pasó inadvertido. Entre flashes y saludos, sus manos captaron miradas porque reflejaban lo que muchas buscamos: un estilo fácil de llevar, cómodo y que, al mismo tiempo, te hace sentir arreglada.

Lisa presume las uñas rosas más perfectas de otoño. Getty Images

Uñas cortas rosas: la nueva declaración de elegancia

Hay algo liberador en dejar atrás las uñas larguísimas y optar por lo práctico sin perder estilo. Lisa lo reafirmó en París; las uñas cortas rosas son el accesorio perfecto para esta temporada. No necesitan de pedrería ni diseños extravagantes; con un tono pastel bien aplicado para lograr un efecto sofisticado.

Además, funcionan en cualquier situación: desde un desfile de alta costura hasta una reunión casual. Es un estilo que transmite seguridad y frescura, y que conecta con la tendencia global hacia lo minimalista.

Lo que me encanta de Lisa es que puede transformar lo simple en algo increíbleble, justo sus uñas cortas rosas, vistas en uno de los escenarios más imponentes de la moda, nos recordaron que la verdadera elegancia está en los detalles y sí, después de verla en el show de Louis Vuitton, ya estoy buscando mi esmalte rosa favorito para esta temporada.

