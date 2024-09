Así se logra el peinado boho con ondas sueltas de Sienna Miller, look que será tendencia este otoño

El look boho es una de las principales tendencias de moda para otoño, pero su estilo no sólo se lleva en la ropa y los accesorios, también llega hasta el cabello. La mejor muestra está en el estilo de la actriz británica Sienna Miller, quien no sólo nos sirve de inspiración con sus outfits, también por su corte en capas, peinado en ondas sueltas.

Si durante el verano el corte bob fue tendencia, ahora que tu cabello ha crecido y evolucionado en un long bob (lob), clavicut o largo, es el momento ideal de ponerle onda. Ahora que Para eso, Sienna Miller nos ofrece una sensación de libertad y desenfado, sino que también se adapta a diversas ocasiones, desde eventos formales hasta salidas casuales.

¿Qué es el boho hair?

El estilo boho, o bohemio, se caracteriza por su estética relajada, con influencias que provienen de la moda hippie y los estilos de vida nómadas de artistas y músicos. Este look se caracteriza por prendas sueltas, colores terrosos y, por supuesto, peinados que parecen naturales y despreocupados.

Por eso, el peinado con ondas que Sienna Miller ha popularizado son el epítome de este estilo: suaves, desenfrenadas y con un acabado que parece haber sido creado por el viento. La deficinión de efortless chic, es decir, te ves arreglada sin parecer muy producida.

Tutorial: Cómo lograr las ondas boho de Sienna Miller

Para lograr el peinado con ondas boho inspirado en Sienna Miller, que será tendencia este otoño, puedes seguir estos pasos:

1) Preparación del cabello

Lava y seca tu cabello: Comienza con el cabello limpio, muy bien hidratado y ligeramente húmedo. Esto ayudará a que los productos se adhieran mejor.

Seca: Aplica un protector térmico en toda tu cabellera. Ahora,con la cabeza abajo, usa la secadora a temperatura alta, separando las mechas con los dedos.

Aplica espuma o mousse: Usa un poco de espuma de peinado para dar ondas, volumen y textura. Distribúyela uniformemente por todo el cabello.

: Aplica un protector térmico en toda tu cabellera. Ahora,con la cabeza abajo, usa la secadora a temperatura alta, separando las mechas con los dedos. Aplica espuma o mousse: Usa un poco de espuma de peinado para dar ondas, volumen y textura. Distribúyela uniformemente por todo el cabello.

2) Creación de las Ondas

Utiliza una plancha o tenaza: Separa tu cabello en secciones y utiliza una plancha o tenaza para crear ondas suaves. Enrolla cada sección de cabello hacia adentro y hacia afuera alternadamente para un efecto más natural. También hay técnicas para crear ondas sin calor

Deja enfriar las ondas: Una vez que hayas ondulado todo el cabello, deja que las ondas se enfríen antes de tocarlas. Esto ayudará a que se mantengan por más tiempo.

3) Truco final

Deshaz las ondas: Este truco se lo vimos a Sam McKnight, el estilista favorito de Kate Moss y Kate Winslet

Este truco se lo vimos a Sam McKnight, el estilista favorito de Fija con spray: Aplica un spray fijador ligero para mantener la forma sin que se vea rígido. Recuerda dar un poco de volumen a las raíces.

El peinado con ondas boho de Sienna Miller no solo captura la esencia del estilo desenfadado y libre, sino que también se alinea perfectamente con las tendencias de la próxima temporada. Siguiendo estos sencillos pasos y utilizando los productos adecuados, puedes replicar este look en la comodidad de tu casa.