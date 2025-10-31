Los 5 colores de labios que se impondrán esta temporada y favorecen a todas

Si hay un producto de maquillaje capaz de transformar por completo un makeup, es el labial, y para esta temporada de otoño e invierno, los colores protagonistas, se caracterizan por su matices profundos, envolventes y sofisticados.

La paleta de colores se inspira en los matices de la naturaleza, equilibrando frescura y calidez para conectar con el espíritu de la temporada más fría, pero también la más luminosa del año.

Los colores de labios que son tendencia este otoño e invierno 2025

Desde los clásicos renovados hasta los matices más atrevidos, estos son los cinco colores que dominarán la temporada.

Rojo vino

Con su tono profundo y envolvente, este color se convierte en el más elegante y misterioso de la temporada, pues añade un toque de sofisticación, mientras su acabado satinado aporta ese brillo sutil que evoca un lujo discreto y atemporal.

Nude cálido

Los tonos nude siguen siendo de los favoritos, esta temporada adoptan una matiz cálido con sus tonos durazno o caramelo, ideal para lucir un look natural pero lleno de elegancia que combina con cualquier maquillaje.

Rosa malva

Es un tono dulce y suave con un subtono frío que favorece tanto a pieles clara como morenas, su versatilidad lo convierte en el aliado perfecto para cualquier ocasión durante esta temporada invernal.

Terracota

Inspirado en los tonos de la Tierra, el terracota es uno de los más populares de la temporada por sus matices cálidos que añaden carácter y personalidad a tu look, perfecto para combinar con sombras doradas o bronce y crear un aire moderno y elegante.

Cereza brillante

Para quienes buscan un look más juvenil y vibrante, el tono cereza es la opción ideal, su acabado jugoso o tipo gloss, aporta frescura y luz al rostro, convirtiéndose en el toque final perfecto para cualquier maquillaje invernal.

Esta temporada se trata de explorar texturas, contrastes y, sobre todo, encontrar ese color que resalte tu personalidad.

Ya sea con un acabado mate, satinado o brillante, los labios se convierten en el mejor accesorio para enfrentar el frío con estilo.

