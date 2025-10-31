Suscríbete
Belleza

Los 5 colores de labios que se impondrán esta temporada y favorecen a todas

Los labios se convierten en el centro de atención en invierno, con tonos versátiles, elegantes y favorecedores para todos los tonos de piel.

October 31, 2025 • 
Melisa Velázquez
Los colores de labios que son tendencia este otoño e invierno 2025

Los colores de labios que son tendencia este otoño e invierno 2025

Getty Images

Si hay un producto de maquillaje capaz de transformar por completo un makeup, es el labial, y para esta temporada de otoño e invierno, los colores protagonistas, se caracterizan por su matices profundos, envolventes y sofisticados.

La paleta de colores se inspira en los matices de la naturaleza, equilibrando frescura y calidez para conectar con el espíritu de la temporada más fría, pero también la más luminosa del año.

Te podría interesar: Pumpkin spice makeup: ¿cómo conseguir el look otoñal más bonito y elegante de la temporada?

También lee:
Natalie Portman
Belleza
Estos son los 5 colores de labiales que mejor quedan en una primera cita
June 17, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas
Belleza
7 diseños de uñas elegantes que lucen mejor en días lluviosos
June 18, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Los colores de labios que son tendencia este otoño e invierno 2025

Desde los clásicos renovados hasta los matices más atrevidos, estos son los cinco colores que dominarán la temporada.

Rojo vino

Con su tono profundo y envolvente, este color se convierte en el más elegante y misterioso de la temporada, pues añade un toque de sofisticación, mientras su acabado satinado aporta ese brillo sutil que evoca un lujo discreto y atemporal.

Nude cálido

Los tonos nude siguen siendo de los favoritos, esta temporada adoptan una matiz cálido con sus tonos durazno o caramelo, ideal para lucir un look natural pero lleno de elegancia que combina con cualquier maquillaje.

Rosa malva

Es un tono dulce y suave con un subtono frío que favorece tanto a pieles clara como morenas, su versatilidad lo convierte en el aliado perfecto para cualquier ocasión durante esta temporada invernal.

Terracota

Inspirado en los tonos de la Tierra, el terracota es uno de los más populares de la temporada por sus matices cálidos que añaden carácter y personalidad a tu look, perfecto para combinar con sombras doradas o bronce y crear un aire moderno y elegante.

Cereza brillante

Para quienes buscan un look más juvenil y vibrante, el tono cereza es la opción ideal, su acabado jugoso o tipo gloss, aporta frescura y luz al rostro, convirtiéndose en el toque final perfecto para cualquier maquillaje invernal.

Esta temporada se trata de explorar texturas, contrastes y, sobre todo, encontrar ese color que resalte tu personalidad.

Ya sea con un acabado mate, satinado o brillante, los labios se convierten en el mejor accesorio para enfrentar el frío con estilo.

labios
Melisa Velázquez
Relacionado
Rituales de otoño qué hacer para atraer abundancia y bienestar durante este solsticio de otoño 2025.png
Horóscopos
3 rituales para atraer buena suerte y dinero que debes probar en noviembre
October 31, 2025
 · 
Karen Luna
¿Qué significa la teoría de noviembre?
Horóscopos
La teoría de noviembre explica por qué este mes algunas relaciones terminan y otras renacen
October 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez
FSL_9416-18.jpg
Entretenimiento
TelevisaUnivision celebra su “Upfront 2026” y Shakira roba el show con su espectacular presentación
October 31, 2025
 · 
Karen Luna
Los celos de Andrés por la popularidad de Kate Middleton que molestaron al príncipe William
Realeza
El príncipe Andrés está celoso de la popularidad de Kate Middleton y el príncipe William enfurece
October 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez