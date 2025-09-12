Los 5 cortes de pelo más favorecedores para octubre que rejuvenecen y son fáciles de mantener

Octubre está a la vuelta de la esquina y, con su llegada, el otoño también. Esta es la temporada perfecta para renovar nuestra imagen y apostar por un cambio de imagen que le dé frescura a nuestro pelo. Y es que apostar por el corte correcto no solo nos ayuda a restar años, sino que puede facilitarnos la tarea de estilizarlo y peinarlo todos los días.

Estos cinco cortes de pelo no son solo tendencias para el mes; también favorecen a diferentes tipos de rostro y son perfectos para aquellas que están apostando por una imagen elegante sin complicaciones.

Italian bob

Este corte es un bob con las líneas rectas pulidas, es decir, perfectamente cortadas, que caen a la altura de la barbilla o un poco más abajo. Este corte favorece principalmente a los rostros alargados y ovalados, aunque no hay una regla que les prohíba a los demás apostar por él, ya que es un corte que logra proporcionar las facciones.

Si quieres estilizarlo, necesitarás apostar por ondas estilo Hollywood en las puntas para que este luzca elegante y sofisticado.

Whimsy pixie

El corte pixie nunca pasa de moda; sin embargo, en su versión whimsy, este logra verse más creativo y divertido. Este estilo apuesta por lucir la parte superior del corte en capas irregulares y texturizadas que le dan ese acabado despeinado pero refinado. Es perfecto para mujeres con cabello fino y es el corte que estás buscando si lo que deseas es resaltar tus pómulos y la mirada. Estilizarlo es sencillo; bastará con que apliques un poco de mousse o cera para definir los mechones y lograr un look juvenil.

Shag en capas largas con flequillo

El corte shag es la estrella del momento y la opción para aquellas mujeres que apuestan por un look natural, desenfadado y con mucho movimiento. Sus capas largas aportan ligereza, mientras que el fleco ayuda a suavizar las facciones y disimular líneas de expresión. Este corte va bien con melenas densas; por ello, al estilizarlo, la recomendación es apostar por ondas ligeras para resaltar las capas.

Corte clavicut

Este corte se caracteriza por ser un corte recto a la altura de la clavícula. Es uno de los más favorecedores porque alarga el cuello y estiliza la silueta del rostro. Es un corte que favorece a todo tipo de rostro, pero especialmente a los redondos, pues ayuda a afinarlos visualmente. Este corte luce espectacular en su versión lisa; sin embargo, hay quienes apuestan por estilizarlo con ondas para un look desenfadado.

Corte mariposa

El butterfly cut o corte mariposa juega con capas largas y cortas que enmarcan el rostro, creando un efecto de ligereza y rejuvenecimiento. Es ideal para las mujeres que no quieren sacrificar tanta longitud de su pelo y suele favorecer a personas con cabello abundante. Estilizarlo es sencillo si se cuenta con una melena ondulada natural; sin embargo, apostar por peinarlo con la técnica brushing le dará un mejor acabado.

Octubre es el mes perfecto para darle un aire nuevo a tu imagen y tu pelo; ya sea que desees apostar por algo recatado o más atrevido, estos cortes de pelo serán la opción perfecta para lucir rejuvenecida y en tendencia durante el otoño.