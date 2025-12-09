Los favoritos de belleza para las editoras que debes regalar esta Navidad.

No sé si te pasa lo mismo, pero tiene varios años que comprar regalos para mis amigas y familia se ha convertido en una misión que evito a toda costa. Un poco por mi intención de dar el obsequio más especial y otro tanto porque en las tiendas veo casi lo mismo. Así que este año me di a la tarea de probar opciones accesibles que me han encantado.

Dúo antiedad de CHANEL

LE LIFT Crème y LE LIFT La Crème Main vienen en un estuche azul noche precioso, con destellos dorados que ya desde afuera te dicen “esto es especial”. Más allá del empaque, lo realmente mágico está en los dos tratamientos enriquecidos con concentrado botánico de alfalfa, ideales para suavizar y alisar tanto el rostro como las manos.

Dúo antiedad de CHANEL. Cortesía

Natura Aura Alba

Si estás en la búsqueda de un aroma exclusivo este perfume de Rosa Alba de Konare es ideal para ti. Con sus interpretación del clásico camino floral con notas de lichi, sándalo y patchouli, regalarás esa fragancia que solo Natura tiene.

Natura Aura Alba. Cortesía

The Ordinary set de invierno

The Winter Skin Set te salvan la temporada sin complicarte la vida porque está pensado para combatir la piel reseca típica del frío porque reúne todo lo necesario para hidratar, suavizar, además de reforzar la barrera de la piel desde el primer uso. Lo mejor es que viene con un neceser de regalo, súper práctico para llevar tus fórmulas favoritas a donde vayas.

The Ordinary set de invierno. Cortesía

LANEIGE suero para labios

Este sérum labial coreano es como darle a tus labios un postrecito diario, sin culpa y con mucho brillo. Su fórmula nutritiva se siente superligera, pero a la vez deja los labios más jugosos y visiblemente carnosos. Lo mejor es que viene en tonos inspitados en donuts, así que cada aplicación es como un antojo dulce convertido en color.

Este sérum labial coreano es como darle a tus labios un postrecito diario. Cortesía

L’OCCITANE set de karité

Si quieres dar un regalo que realmente se sienta como cariño en frasquitos, esta rutina es perfecta. Viene en una caja de edición especial que ya desde el primer vistazo enamora, y dentro encontrarás todo un ritual hidratante con karité: una crema corporal ultra rica, un bálsamo labial, una crema de manos y un bálsamo para pies.

L’OCCITANE set de karité. Cortesía

E.L.F dúo de iluminador y bronceador

Este Hottest Drops Duo de e.l.f. SKIN es de esos descubrimientos que te cambian la piel sin esfuerzo. Las Holy Hydration! Thirst Burst Drops te dejan ese brillo jugosito que parece venir de dentro, mientras que las Bronzing Dropssuman un toque bronceado natural sin necesidad de maquillarte.