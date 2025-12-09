Suscríbete
Belleza

Los favoritos de belleza para las editoras que debes regalar esta Navidad

Esta Navidad merece regalitos que realmente sorprendan, y nada mejor que apostar por estos esenciales que no pueden faltar.

Diciembre 09, 2025 • 
Karen Luna
Celebration concept on pink background high angle view. woman opening gift box.

Los favoritos de belleza para las editoras que debes regalar esta Navidad.

Freepik

No sé si te pasa lo mismo, pero tiene varios años que comprar regalos para mis amigas y familia se ha convertido en una misión que evito a toda costa. Un poco por mi intención de dar el obsequio más especial y otro tanto porque en las tiendas veo casi lo mismo. Así que este año me di a la tarea de probar opciones accesibles que me han encantado.

Sigue leyendo
mujer elegante navidad regalo sueter arbol.jpg
Estilo de vida
Cómo sorprender a una mujer en Navidad: los mejores regalos para un estilo elegante
Noviembre 13, 2024
 · 
Beatriz Velasco
street style gafas de sol chaqueta tweed estampado de rayas minibolso botas altas puntera negra marrón Chanel gafas de sol abrigo tweed verde con estampado bolso botas Chanel Semana de la Moda de París 2024 París Francia.jpg
Estilo de vida
Ideas de regalos originales para el intercambio navideño en la oficina
Noviembre 07, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Dúo antiedad de CHANEL

LE LIFT Crème y LE LIFT La Crème Main vienen en un estuche azul noche precioso, con destellos dorados que ya desde afuera te dicen “esto es especial”. Más allá del empaque, lo realmente mágico está en los dos tratamientos enriquecidos con concentrado botánico de alfalfa, ideales para suavizar y alisar tanto el rostro como las manos.

Captura de pantalla 2025-12-09 a la(s) 2.03.31 p.m..png

Dúo antiedad de CHANEL.

Cortesía

Natura Aura Alba

Si estás en la búsqueda de un aroma exclusivo este perfume de Rosa Alba de Konare es ideal para ti. Con sus interpretación del clásico camino floral con notas de lichi, sándalo y patchouli, regalarás esa fragancia que solo Natura tiene.

Captura de pantalla 2025-12-09 a la(s) 1.47.52 p.m..png

Natura Aura Alba.

Cortesía

The Ordinary set de invierno

The Winter Skin Set te salvan la temporada sin complicarte la vida porque está pensado para combatir la piel reseca típica del frío porque reúne todo lo necesario para hidratar, suavizar, además de reforzar la barrera de la piel desde el primer uso. Lo mejor es que viene con un neceser de regalo, súper práctico para llevar tus fórmulas favoritas a donde vayas.

Captura de pantalla 2025-12-09 a la(s) 2.15.31 p.m..png

The Ordinary set de invierno.

Cortesía

LANEIGE suero para labios

Este sérum labial coreano es como darle a tus labios un postrecito diario, sin culpa y con mucho brillo. Su fórmula nutritiva se siente superligera, pero a la vez deja los labios más jugosos y visiblemente carnosos. Lo mejor es que viene en tonos inspitados en donuts, así que cada aplicación es como un antojo dulce convertido en color.

Captura de pantalla 2025-12-09 a la(s) 2.41.40 p.m..png

Este sérum labial coreano es como darle a tus labios un postrecito diario.

Cortesía

L’OCCITANE set de karité

Si quieres dar un regalo que realmente se sienta como cariño en frasquitos, esta rutina es perfecta. Viene en una caja de edición especial que ya desde el primer vistazo enamora, y dentro encontrarás todo un ritual hidratante con karité: una crema corporal ultra rica, un bálsamo labial, una crema de manos y un bálsamo para pies.

Captura de pantalla 2025-12-09 a la(s) 2.22.39 p.m..png

L’OCCITANE set de karité.

Cortesía

E.L.F dúo de iluminador y bronceador

Este Hottest Drops Duo de e.l.f. SKIN es de esos descubrimientos que te cambian la piel sin esfuerzo. Las Holy Hydration! Thirst Burst Drops te dejan ese brillo jugosito que parece venir de dentro, mientras que las Bronzing Dropssuman un toque bronceado natural sin necesidad de maquillarte.

Captura de pantalla 2025-12-09 a la(s) 2.32.02 p.m..png

Hottest Drops Duo de e.l.f. SKIN.

Cortesía

regalos navidad
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
¡Pamela Anderson y Liam Neeson son novios! Así comenzó su historia de amor.png
Entretenimiento
No fue por publicidad: Pamela Anderson confirma que su relación con Liam Neeson duró ¡solo una semana!
Diciembre 09, 2025
 · 
Lily Carmona
Portal 12/12: rituales poderosos para atraer amor, prosperidad y cumplir todos tus deseos de Navidad
Horóscopos
Portal 12/12: rituales poderosos para atraer amor, prosperidad y cumplir todos tus deseos de Navidad
Diciembre 09, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Diseños de uñas baby blue que con ideales para Navidad y Año Nuevo
Belleza
Baby Blue Nails: 6 diseños irresistibles para un look elegante en Navidad y Año Nuevo
Diciembre 09, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Hero with Logo Group.jpg
Moda
The North Face y SKIMS presentan su colaboración más esperada para el invierno 2025
Diciembre 09, 2025
 · 
Karen Luna