Los mejores 7 cortes de pelo antiedad que rejuvenecen al instante y favorecen a mujeres 40+

El pelo, aunque a veces pasa desapercibido, es uno de los elementos más importantes para proyectar un estilo único, y aunque no lo creas, también para ayudarnos a proyectar una imagen más rejuvenecida y fresca. A partir de los 40, estamos en constante búsqueda de cortes de pelo que no solo rejuvenezcan al instante, sino que también logren aportarnos un aire moderno y elegante.

Estos son los 7 cortes de pelo antiedad recomendados por los estilistas para renovar tu imagen

Corte bob clásico

El bob clásico, con corte recto a la altura de la mandíbula, es uno de los cortes de pelo más rejuvenecedores que ayuda a estilizar el rostro dando un aire moderno. Además, es un corte muy versátil: puede llevarse liso, con ondas suaves o con un acabado messy, que está de moda por la inspiración del boho hair, para apostar por un look más juvenil.

El corte bob italiano es perfecto para añadir volumen y dinamismo al cabello fino, ofreciendo un look elegante y moderno. GETTY IMAGES

Long bob con capas

El corte bob en su versión larga, también conocido como lob, apuesta por ir un poco más largo que el bob en su versión tradicional. Sus capas ligeras aportan volumen y movimiento, evitando que el pelo se vea pesado, aburrido y sin vida. Este corte es perfecto para mujeres de 40+ que desean proyectar un estilo elegante, fácil de peinar y que suaviza las líneas del rostro.

Existen varios métodos para saber cuál es el mejor tipo de corte bob para ti. @haileybieber

Corte pixie con textura

El pixie es un corte que nunca pasa de moda, y en su versión texturizada es el compañero ideal para quienes buscan un cambio radical y lleno de personalidad. Este corte rejuvenece porque deja el rostro al descubierto, destacan los pómulos y restan años de encima.

El corte pixie es ideal para aquellas que busquen destacar sus facciones. Pexels

Corte shaggy

El corte shaggy, con capas desiguales y fleco, es la opción desenfadada de las mujeres que aman los cortes juveniles. Su acabado despreocupado ayuda a disimular la falta de densidad en la melena y otorga volumen donde más se necesita, es decir, en la parte alta del pelo. Este corte no solo es favorecedor en mujeres de 40+, es un corte en tendencia que queda bien a cualquier edad.

Los flecos ligeros son perfectos para complementar el peinado de un corte shaggy Instagram @selenagomez

Corte midi con fleco cortina

La melena midi, combinada con un fleco cortina, es el acierto más grande que vas a hacer al pedirlo en el salón de belleza. Este es un look en tendencia altamente favorecedor porque enmarca el rostro de forma natural y ayuda a disimular arrugas que puedan formarse en la frente o en los ojos, también conocidas como “patas de gallo”. Es un corte fácil de mantener y se lleva bien en pelo lacio u ondulado.

Kim Cattrall vuelve con el corte midi de Samantha Jones Jacopo Raule/Getty Images

Corte con capas largas

El pelo largo, si se lleva con capas estratégicas, también puede ayudar a rejuvenecer. Este corte es ideal para aquellas que no son fanáticas de los cortes cortos y para aquellas que buscan un estilo dinámico. Este estilo aporta el volumen necesario sobre la melena para crear ligereza en las puntas, aportando movimiento con la finalidad de evitar que luzca apagada y “aburrida”.

Corte de capas largas con framing. Pexels

Bob asimétrico

Este corte es perfecto para aquellas que buscan un aire moderno y sofisticado. Gracias al efecto visual de su asimetría, este corte es el aliado perfecto para alargar el cuello y estilizar nuestro perfil y silueta del rostro, aportando un toque de frescura a nuestras facciones que ayuda a proyectar una imagen rejuvenecida al instante.

Corte bob medio puntas desfiladas Getty Images

El secreto para lucir un corte antiedad, definitivamente, está en el salón de belleza. Estos cortes de pelo no solo aportarán movimiento, suavizarán tus facciones o se adaptarán a tu estilo, sino que también serán el aliado que estabas buscando para resaltar la naturalidad de tu belleza con un aire fresco y renovado. ¿Lista para elegir alguno en tu próximo cambio de imagen?