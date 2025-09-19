Manicure tostado, la forma más elegante y refinada de lucir uñas naturales a cualquier edad

Las tendencias van y vienen, pero muchas de ellas llegan para quedarse, para convertirse en clásicos que acompañarán a varias generaciones. Una de ellas es el manicure tostado, una propuesta que combina naturalidad, elegancia y un toque de calidez, ideal para cualquier temporada del año (pero que seguramente en otoño estará revolucionando el mundo de las uñas).

Su acabado sutil, perlado y sofisticado está posicionando a este estilo de uñas naturales como uno de los favoritos de las celebridades como Selena Gómez o Margot Robbie, y es que esta tendencia retoma su popularidad gracias al nail artist de cabecera de estas celebs: Tom Bachik.

¿Qué es el manicure tostado?

El manicure tostado se inspira en los tonos tierra neutros, pero con un matiz perlado o satinado. No es intenso como un marrón profundo, ni tampoco tan claro como un tono nude tradicional; se encuentra en el punto intermedio perfecto para resaltar la piel, estilizar las manos y lucir las uñas con un efecto satén sin caer en el exceso del brillo.

Esta no es la primera vez que lo vemos; hace algunos años, este efecto satinado ya dominaba las paletas de colores en esmaltes convencionales, regalándonos dorados o cobrizos sedosos y discretos; sin embargo, este 2025 se reinventa para regresar con una versión más natural y reflectiva.

Una de las razones por las que este color está ganando popularidad es por su versatilidad, ya que es el compañero perfecto para complementar un outfit elegante hasta un look diario; es decir, podrás llevarlo con un vestido formal, como el de una boda, o algo completamente casual.

Elegancia en las manos sin importar la edad

Este color resulta atemporal y esta bondad es la razón detrás de su popularidad; puedes llevarlo en primavera, invierno y, por supuesto, otoño. Además, es un tono muy noble, pues puede adaptarse a texturas de piel y tonos. Sobre manos jóvenes, aporta un aire moderno y discreto que se adapta a cualquier ocasión; mientras que en mujeres con piel madura, se convierte en un aliado para resaltar la belleza natural de las manos sin necesidad de recurrir a colores llamativos o decoraciones excesivas. Este tono es capaz de suavizar la piel ayudándonos a disimular manchitas y unificar la textura de la piel.

Cómo llevarlo y adaptarlo a tu estilo

Aunque la propuesta más popular es apostar por el color sobre las uñas aplicado de forma uniforme, existen varias alternativas para personalizarlo. Puedes recurrir a incluir un toque de brillo extra para un acabado glossy, apostar por su versión mate o recurrir a él con detalles metálicos en efecto oro para llevar sobre tus uñas todo el glam.

La manicura tostada se está consolidando como una de las formas más elegantes y refinadas de llevar las uñas naturales. Su versatilidad lo convierte en el aliado perfecto para realzar la belleza natural de nuestras manos sin importar la edad que tengamos.