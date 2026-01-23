Mia Goth apuesta por corte de pelo con flequillo que afina el rostro y querrás llevar toda la temporada

Mia Goth no solo ha destacado en el mundo de la actuación por su impecable trabajo como actriz, sino que también ha sabido ganarse un lugar en el mundo de la moda y la belleza. Si bien es cierto que, desde su temporada de promoción de la icónica “Frankenstein”, su estilo, maquillaje y peinado ya demostraban una gran calidad y gusto exquisito, su presencia durante la Semana de la Moda de París dejó claro que Mia nació para imponer tendencias.

Recientemente, la actriz asistió al desfile de Dior Homme, donde no solamente su atuendo de pantalón tipo falda con chaqueta negra de textura listón Bar fue el que robó cámara en el evento, sino también el impecable corte de pelo con flequillo que destacó su rostro y afinó aún más sus facciones, dándonos la inspiración perfecta para apostar por un cambio de imagen en pleno invierno.

Si estabas por acudir al salón de belleza por un corte al estilo de Mia Goth, revisa estas propuestas de cortes de flequillo para afinar el rostro, lucir refinada y elegante, con tu nueva imagen.

Flequillo recto con longitud lateral

Mia Goth apostó por un corte de pelo con flequillo recto, pero con una peculiaridad: longitud a los lados. Esta estética capilar es inspiración directa de estilos de flequillo asiáticos, sumándose al corte convencional de flequillo recto con estructura en triángulo. Este corte puede adaptarse a la perfección a diversas longitudes y es un gran aliado para aquellas que buscan una forma natural de enmarcar el rostro sin lucir un copete pesado.

Mia Goth en el show Dior Homme Menswear Fall/Winter 2026-2027 Arnold Jerocki/Getty Images for Dior

Flequillo coreano

Gracias a la ola hallyu y la llegada de producciones televisivas coreanas al país, es que pudimos conocer este estilo de flequillo, el cual también suele adaptarse a diversos estilos y longitudes, siendo los cortes con capas sus favoritos.

Este fleco se caracteriza por ser muy sutil y ligero, unos cuantos mechones de pelo que, si bien van en forma recta sobre las cejas, no llevan densidad en su estructura. Gracias a que es un corte que suele estilizarse con una abertura ligera al centro, ayuda a proyectar un rostro más fino.

Flequillo degrafilado

Este corte se adapta a la perfección a cortes de pelo como el shag, el butterfly o incluso en cortes bob; su estructura, aunque es densa, busca evitar a toda costa el efecto pesado, por lo que es un gran aliado para suavizar las facciones del rostro. Para aquellas que están buscando una alternativa fresca y moderna al fleco recto y pesado, el estilo degrafilado es una gran opción.

Flequillo estilo shag

Por sí solo, el corte shag puede ayudarnos a generar la sensación de flequillo sobre la melena gracias a su estructura con capas; sin embargo, el flequillo estilo shag, un fleco que suele acompañar a este estilo, es una gran forma de llevar copete de forma moderna y con el objetivo de refinar, así como rejuvenecer el rostro.

Flequillo cortina

Uno de los favoritos de muchas mujeres para enmarcar el rostro y darle a nuestras fracciones un acabado elegante y fresco. Este fleco clásico se caracteriza por ir abierto en el centro y con un corte diagonal que se va alargando en la zona de los laterales. Es ideal para acompañar cortes de pelo largo, midis o incluso bobs.

El corte de pelo con flequillo de Mia Goth llegó para llenarnos de inspiración en nuestro próximo cambio de imagen. Si estabas buscando alternativas que no solo rejuvenezcan tus facciones, sino que también afinen visualmente tus rasgos, no dudes en probar estos cortes con flequillo que afinan el rostro y son ultrafavorecedores.