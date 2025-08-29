Naomi Watts impone el messy hair como el look favorito de las mujeres 50+ este otoño

Naomi Watts protagonizó uno de los looks más románticos y femeninos de la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, con un espectacular vestido de tul en color rosa y flores bordadas; sin embargo, lo que más capturó las miradas, fue su messy hair, un look arriesgado para una alfombra.

Te podría interesar: Emma Stone presume el corte de pelo Bixie más elegante en el Festival de Cine de Venecia

El messy hair de Naomi Watts en Venecia

Naomi lució espectacular con un messy hair muy favorecedor, pero arriesgado para una alfombra roja donde se esperan looks mucho más sofisticados, pues este peinado se caracteriza por su acabado desenfadado, ligeramente despeinado y texturizado con las suaves ondas.

Sin embargo, la elegancia de la actriz fue suficiente para lucir su messy hair con éxito, gracias a sus hermosas ondas sueltas que se movían con mucha naturalidad a su paso por la alfombra.

Naomi Watts triunfa con el messy hair en Venecia Ernesto Ruscio/Getty Images

Su messy hair fue el complemento ideal para su largo vestido de tul con flores bordadas que le dieron ese aire romántico que tanto gustó.

Te podría interesar: De Cate Blanchett a Heidi Klum, los mejores looks del Festival de Cine de Venecia 2025

¿Por qué el messy hair favorece a las mujeres de 50+?

De acuerdo con los expertos, después de los 50 la fibra capilar va perdiendo densidad y elasticidad, provocando que el pelo se vea seco, opaco y débil, debido a los cambios hormonales.

Por eso las melenas suelen verse opacas y sin cuerpo, un messy hair acompañado de un corte bob o midi, puede regresarle la vida y hacer que se vea de nuevo hermosa y elegante, además, estos estilos dan un aire juvenil y moderno a las mujeres maduras.

Naomi Watts triunfa con el messy hair en Venecia Dominique Charriau/WireImage

Al dejar los looks mucho más estructurados por estos peinados messy, te da una imagen mucho más relajada, que enmarca tu rostro para quitarte algunos años de encima, mientras te ves moderna y sofisticada.

Si además lo llevas en una línea lateral, como lo hizo Naomi Watts, puedes darle protagonismo a tu mirada, rompiendo la rigidez del rostro y consiguiendo una imagen más joven y radiante.

