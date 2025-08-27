De Cate Blanchett a Heidi Klum, los mejores looks del Festival de Cine de Venecia 2025

El Festival de Cine de Venecia 2025 no solo celebra el séptimo arte, también es el evento que reúne a los mejor vestidos y prendas de la temporada. En su 82.ª versión, actrices, modelos y personalidades aprovecharon la alfombra roja para mostrar las tendencias que marcarán la temporada: entre transparencias, tonos nude, siluetas clásicas y mucho brillo, repasamos los looks más comentados de la jornada.

Cate Blanchett

La icónica actriz australiana sorprendió al arribar a “La Grazia” con un atuendo monocromático que ya había usado con anterioridad en los SAG Awards del 2022. El vestido de la firma de Armani Privé lleva un escote profundo decorado con aplicaciones de piedras a juego con el color de la prenda que funcionan como collar; la silueta negra resaltó su figura y nos mostró su compromiso con la sustentabilidad de la moda y la cultura de la reutilización.

Cate Blanchett camina por “La Grazia” durante la 82nd Venice International Film Festival. Daniele Venturelli/WireImage

Fernanda Torres

La actriz y escritora brasileña estará como jurado del Festival, al cual llegó con un conjunto de Armani Privé de la colección Primavera-Verano 2025 en color dorado, un atuendo con el que resaltó su sofisticación y estilo muy ad hoc con el ambiente glamuroso de Venecia.

Fernanda Torres en “La Grazia” durante la 82nd Venice International Film Festival. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Claire Holt

La actriz de “Diario de vampiros” llegó a la alfombra roja en un atuendo elegante y sensual. Perteneciente a la firma de Intimissimi, Claire llevó un vestido en color vino con detalles de encaje y transparencias con caída de satén, provocando que su figura apostara por una silueta romántica, moderna, misteriosa y más sofisticada.

Claire Holt en"La Grazia” durante la 82nd Venice International Film Festival. Pascal Le Segretain/Getty Images

Heidi Klum y Leni Klum

¡Mother and daughter goals! La legendaria supermodelo apostó por un vestido de la firma Intimissimi en color nude rosado, un vestido tipo corsé strapless y con falda drapeada con un poco de vuelo. Heidi complementó su atuendo con una gargantilla de diamantes, un bolso de Tyler Ellis y unos zapatos de Aquazzura. Sin embargo, no fue la única que se robó las miradas, pues acudió a la red carpet en compañía de su hija Leni, quien apostó por el mismo vestido que su mamá, pero en color negro, acompañado por una gargantilla de esmeraldas y un peinado de melena suelta que le aportó un aire de sofisticación, al igual que las ondas sueltas que llevó su mamá.

Heidi Klum y Leni Olumi Klum durante la alfombra roja de la 82nd Venice International Film Festival. Dave Benett/Max Cisotti/Dave Benett/WireImage

Barbara Palvin

Hace unos días, la joven modelo compartió al mundo sus problemas de salud derivados de la endometriosis que padece; sin embargo, el día de hoy regresó de forma radiante a la alfombra roja del Festival de Venecia. Durante su paso por “La Grazia”, Bárbara apostó por un vestido de corsé con transparencias y encaje de la firma Intimissimi que resaltó su figura, complementándolo con unas medias negras a juego y unos zapatos de Betsey Johnson con textura de reptil.

Barbara Palvin en “La Grazia” durante la 82nd Venice International Film Festival. Ernesto Ruscio/Getty Images

Paola Turani

La modelo italiana brilló en la alfombra roja con un vestido entallado en color rojo vibrante en corte halter, cuyo cuello lleva un detalle en color negro. La firma de este look es Galia Lahav, con el que Paola dio cátedra de estilo y elegancia, especialmente por el estilismo de su pelo, el cual recogió en un chongo alto para darle protagonismo a los detalles del vestido.

Paola Turani posa en “La Grazia” durante la 82nd Venice International Film Festival. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Tilda Swinton

La actriz británica apostó por un traje de dualidad en blanco y negro: una blusa tipo crepé en color blanco con mangas de corte romántico y una falda negra fluida con pretina, el cual pertenece a la firma Chanel. Este look minimalista y refinado fue complementado con un peinado alto con fleco de lado que resaltó su porte y altura, posicionándola como una de las mejores vestidas y más elegantes de la noche.

Tilda Swinton en la “La Grazia” durante la 82nd Venice International Film Festival. Franco Origlia/Getty Images

El Festival de Venecia 2025 se convirtió una vez más en un escaparate de moda que nos permitió vislumbrar diseños exclusivos, con una segunda vida, atuendos exclusivos y mucha sofisticación. Para ti, ¿quién se robó la pasarela por su estilo único y elegante?