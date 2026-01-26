Natalie Portman lleva el corte de pelo que afina el rostro y favorece a mujeres de 40+

Hay cortes de pelo que se ven increíbles en fotos… pero no siempre funcionan en la vida real y luego están esos looks que, cuando los ves, piensas: ese sí me lo haría. Justo eso pasa con el corte que lleva Natalie Portman, un look sencillo, elegante y muy favorecedor que se ha convertido en uno de los favoritos para mujeres de 40 años o más.

Por qué el long bob sí funciona después de los 40

El long bob, o lob, es ese punto perfecto entre llevar el pelo largo y atreverte a cortarlo. Generalmente cae a la altura de los hombros o un poco más abajo, y eso tiene la ventaja de que estiliza el rostro sin endurecer las facciones.

A diferencia de cortes muy rectos o demasiado cortos, este largo ayuda a crear líneas verticales que visualmente afinan la cara. Además, al no concentrar volumen a los lados, evita que el rostro se vea más ancho, algo que muchas buscamos equilibrar con los años.

El estilo de Natalie Portman: natural, nada forzado

Natalie Portman lo lleva sin capas exageradas, con puntas suaves y un acabado natural. A veces con la raya al centro, otras ligeramente de lado, pero siempre con ese aire relajado que no parece “demasiado arreglado”. Este corte no exige peinados complicados para verse bien, con ondas suaves, liso natural o incluso secado al aire, el long bob sigue luciendo elegante y actual.

El corte que lleva Natalie Portman es un look sencillo, elegante y muy favorecedor. Getty Images

Cómo pedir este corte sin miedo en el salón

Si te animas, puedes pedirlo así:

Largo a la altura de los hombros o clavícula

Puntas suaves, nada muy recto

Movimiento natural, sin capas agresivas

Fácil de peinar en el día a día

El long bob de Natalie Portman no intenta robar protagonismo, te acompaña, afina el rostro, se adapta a tu ritmo de vida y te hace ver arreglada sin esfuerzo.

