Suscríbete
Belleza

Natalie Portman lleva el corte de pelo que afina el rostro y favorece a mujeres de 40+

¿Quieres un cambio de imagen? Este corte podría ser todo lo que necesitas para verte perfecta a diario en las próximas semanas.

Enero 26, 2026 • 
Karen Luna
Infancia de Natalie Portman

Natalie Portman lleva el corte de pelo que afina el rostro y favorece a mujeres de 40+

Getty Images

Hay cortes de pelo que se ven increíbles en fotos… pero no siempre funcionan en la vida real y luego están esos looks que, cuando los ves, piensas: ese sí me lo haría. Justo eso pasa con el corte que lleva Natalie Portman, un look sencillo, elegante y muy favorecedor que se ha convertido en uno de los favoritos para mujeres de 40 años o más.

También puedes leer:
Long bob
Belleza
Los mejores 5 cortes de cabello rejuvenecedores que serán tendencia este 2025, según la inteligencia artificial
Febrero 21, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Victoria Beckham es vista el 29 de septiembre de 2024 en París, Francia street style clavicut galfas lbd.jpg
Belleza
¡Adiós al corte bob! Con esta tendencia te rejuvenecerás si tienes +50
Febrero 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Por qué el long bob sí funciona después de los 40

El long bob, o lob, es ese punto perfecto entre llevar el pelo largo y atreverte a cortarlo. Generalmente cae a la altura de los hombros o un poco más abajo, y eso tiene la ventaja de que estiliza el rostro sin endurecer las facciones.

A diferencia de cortes muy rectos o demasiado cortos, este largo ayuda a crear líneas verticales que visualmente afinan la cara. Además, al no concentrar volumen a los lados, evita que el rostro se vea más ancho, algo que muchas buscamos equilibrar con los años.

El estilo de Natalie Portman: natural, nada forzado

Natalie Portman lo lleva sin capas exageradas, con puntas suaves y un acabado natural. A veces con la raya al centro, otras ligeramente de lado, pero siempre con ese aire relajado que no parece “demasiado arreglado”. Este corte no exige peinados complicados para verse bien, con ondas suaves, liso natural o incluso secado al aire, el long bob sigue luciendo elegante y actual.

The Variety Studio during the 2026 Sundance Film Festival Presented by Audible

El corte que lleva Natalie Portman es un look sencillo, elegante y muy favorecedor.

Getty Images

Cómo pedir este corte sin miedo en el salón

Si te animas, puedes pedirlo así:

  • Largo a la altura de los hombros o clavícula
  • Puntas suaves, nada muy recto
  • Movimiento natural, sin capas agresivas
  • Fácil de peinar en el día a día
Sigue leyendo
Carey Mulligan con corte bob.jpeg
Belleza
Además del bob francés, qué estilos de cortes de pelo están en tendencia y rejuvenecen
Marzo 25, 2024
 · 
Beatriz Velasco
michelle pfeiffer blazer blanco corte rachel 2024.jpeg
Belleza
Rejuvenece con el corte de pelo de Michelle Pfeiffer: ideal para todas las edades
Marzo 26, 2024
 · 
Beatriz Velasco

El long bob de Natalie Portman no intenta robar protagonismo, te acompaña, afina el rostro, se adapta a tu ritmo de vida y te hace ver arreglada sin esfuerzo.

Cortes de pelo bob
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Uñas francesas 5 formas de lucir este manicure elegante y moderno que rejuvenece las manos.png
Belleza
Uñas 14 de febrero: 5 diseños románticos que sí estilizan las manos
Enero 25, 2026
 · 
Karen Luna
Victoria Beckham en la presentación de su nuevo documental para Netflix
Entretenimiento
¿Victoria Beckham responde a Brooklyn? La fotografía que ha causado polémica
Enero 25, 2026
 · 
Karen Luna
Diseños de uñas velvet noir o efecto terciopelo para un manicure elegante y sofisticado
Belleza
Velvet noir: 6 ideas de uñas efecto terciopelo que elevan la elegancia con sutileza
Enero 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Los easter eggs detrás del compromiso de Taylor Swift, ¿inspirados en “El Jardín Secreto”.png
Entretenimiento
¿Aun sin planes? Travis Kelce sorprende a fans al pedir consejos para su boda con Taylor Swift
Enero 25, 2026
 · 
Lily Carmona