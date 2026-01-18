¡Ni balayage ni babylights! Las mechas woodlights son el secreto para iluminar las melenas castañas con elegancia

Este 2026 las tendencias hacen un poco de lado al balayage y las babylights para dar paso a las mechas woodlights, una técnica de color inspirada en los tonos cálidos de la madera, que iluminan de manera natural y sofisticada las melenas castañas.

Esta técnica se caracteriza por ser de bajo mantenimiento, y los especialistas en coloración coinciden en que es la forma más fácil de iluminar melenas castañas, pues no maltratan el pelo y sí se consigue un efecto que resulta favorecedor para estilizar el rostro y disimular visualmente las líneas de expresión.

¿Qué son las mechas woodlights?

Las woodlights (del inglés “wood”, madera) son una técnica de coloración que imita los tonos naturales de la madera, combinando reflejos dorados, miel, avellana y caramelo para crear un efecto de dimensión y luminosidad sin contrastes agresivos.

A diferencia del balayage, que suele enfocarse en aclarar las puntas con un degradado evidente, las woodlights se aplican desde la raíz de manera sutil, logrando un resultado más uniforme y natural.

Tonos de mechas woodlights que iluminan y rejuvenecen de forma natural

Avellana cálido

Se trata de un tono suave y equilibrado que mezcla matices beige y dorados muy sutiles, que ilumina el pelo castaño sin alterar su profundidad natural, aportando un brillo delicado que da la sensación de melena más densa y saludable.

Miel tostada

Combina reflejos dorados con un fondo ligeramente ámbar, logrando un efecto luminoso pero nada artificial, ideal para suavizar las facciones y aportar calidez al rostro, especialmente en castaños medios y claros.

Caramelo suave

Es un tono envolvente con matices dorado-cobrizos muy discretos que añade movimiento y dimensión a la melena, que se integran perfectamente con la base castaña, creando un efecto degradado elegante y natural.

Nogal dorado

Profundo y sofisticado, este tono mezcla marrones intensos con reflejos dorados, una combinación perfecta para castaños oscuros que buscan luz sin perder elegancia ni oscurecer demasiado el efecto.

Roble luminoso

Inspirado en los tonos naturales de la madera clara, combina matices neutros y cálidos para crear un efecto multidimensional, mientras aporta profundidad, brillo y un acabado refinado que rejuvenece la melena sin contrastes marcados.

Es importante que antes de que elijas tonos o técnicas de coloración, consultes con un experto en colorimetría que te ayude a elegir los más favorecedores para potenciar la belleza de tu melena y rostro.

